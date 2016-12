La Salernitana torna al successo: 2-1 al Perugia

Torna al successo la Salernitana e lo fa a spese del Perugia. All'Arechi, i campani si impongono sugli umbri 2-1 nell'incontro valido per la 21/a giornata di Serie B.

La squadra di Bollini sorride dopo due sconfitte, gli uomini di Bucchi rallentano la corsa playoff. E' Donnarumma ad aprire le marcature al 16', che sfrutta una conclusione di Coda sporcata da Didiba e batte da due passi Elezaj. Nella ripresa potrebbe già chiuderla Coda, che calcia clamorosamente alto a porta sguarnita dopo una respinta di Elezaj.

L'attaccante però si fa perdonare a dieci minuti dal termine siglando il raddoppio con un gran sinistro dopo un'errore su rimessa degli umbri. In pieno recupero prova a riaprire i giochi Dezi, che batte Terracciano su punizione. L'assalto finale degli ospiti non produce frutti. Vince la Salernitana che sale a 24 punti e si allontana dalla zona calda, il Perugia resta a quota 30, al settimo posto, in attesa delle prossime partite.