Latina beffato all'87: 1-0 Novara con Galabinov, Insigne espulso

Il Novara si impone in casa del Latina nell'anticipo della 26a giornata di Serie B grazie ad un gol di Galabinov a 3 minuti dalla fine. Padroni di casa in dieci - nel finale - per il rosso diretto comminato a Roberto Insigne, mentre la squadra di Vivarini resta così impelagata in zona retrocessione.

La cronaca

C’è gran equilibrio nel primo tempo al Francioni, ma soprattutto non si vedono occasioni da gol con Pinsoglio e Da Costa poco impegnati. Nella ripresa si ravviva il gioco con il Latina subito pericoloso, ma Nica colpisce solo il palo al 51’ a Da Costa battuto. Poco più tardi rischia invece l’autogol Troest che manda sulla traversa dopo il cross di Bruscagin. Il Latina meriterebbe anche il vantaggio, ma nel finale viene beffato da Galabinov che prima sfiora il palo, poi realizza il sorprendente 1-0 grazie all’assist di Adorjan. Nel finale il Latina non trova tempo e spazio per cercare il gol del pareggio e in pieno recupero arriva addirittura l'espulsione diretta per Roberto Insigne. Quarto risultato utile consecutivo per il Novara che dopo tre pareggi trova un’importantissima vittoria in trasferta, al contrario dei pontini che rimediano il quarto ko consecutivo.

Tabellino

Latina-Novara 0-1

Latina (3-4-2-1): Pinsoglio; Brosco, Dellafiore, Garcia Tena; Nica (74' Regolanti), Mariga, Bandinelli (83' De Vitis), Bruscagin; Insigne, Buonaiuto (58' De Giorgio); Corvia. All. Vincenzo Vivarini

Novara (3-4-1-2): Da Costa; Troest, Lancini, Scognamiglio; Dickmann, Cinelli (50' Orlandi), Casarini, Chiosa (59' Chiosa); Sansone; Galabinov, Macheda (82' Adorjan). All. Roberto Boscaglia

Marcatori: 87' Galabinov (N)

Arbitro: Niccolò Baroni, della sezione di Firenze

Ammoniti: 13' Troest, 23' Bandinelli, 35' Cinelli, 41' Nica, 61' Pol Garcia, 62' Macheda, 69' Kupicz, 90+3 Galabinov

Espulsi: 90+2 R.Insigne