Novara-Perugia 0-1 nel primo anticipo

Il Perugia si impone per 1-0 in casa del Novara nel primo anticipo della 37/a giornata di Serie B. Un risultato importante, che consente alla compagine umbra di portarsi al quarto posto da sola in classifica con 56 punti in attesa dell'altro anticipo fra Benevento e Novara. Ko sanguinoso, invece, per il Novara che resta a ridosso della zona playoff. Partita decisa dal gol di Dezi al 75'.

Partita giocata sempre sul filo dell'equilibrio. Nel primo tempo Novara vicino al vantaggio con Galabinov e Dickmann, ospiti pericolosi soltanto con Forte. Nella ripresa sono sempre i piemontesi di casa a fare la partita, pericolosi in avvio con Macheda e ancora con Dickmann. Nel finale viene fuori il Perugia che prima si rende pericoloso due volte con Terrani e al 75' trova il gol vittoria con Dezi abile a sfruttare una respinta corta della difesa. Il Novara crolla e rischia anche di subire il raddoppio ancora con Terrani.