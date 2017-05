Perugia e Spezia si annullano: Frosinone ed Hellas possono allontanare i playoff

Perugia e Spezia non vanno oltre lo 0-0 al Curi e ora, a tre giornate dal termine (compresa questa), la classifica vuole che si faccia sempre più vicina l’ipotesi che non si disputino i playoff. Eventualità che si presenterebbe qualora tra la terza (Frosinone) e la quarta (Perugia) ci fossero 10 punti (al momento 7). In tal caso sia Perugia che Spezia resterebbero al palo, senza la chance dei playoff.