Pisa, c'è l'accordo per la cessione del club: il 22 le parti dal notaio per le firme

" Il comunicato di pochi minuti fa con il quale Carrara Holding dichiara di accettare irrevocabilmente la proposta di acquisto dell'AC Pisa 1909 da parte degli Investitori della Magico srl rappresenta un passaggio fondamentale in questo lungo - troppo lungo - iter che giovedì potrà far uscire il club dallo 'stallo' con una nuova proprietà. "

E' quanto si legge in una nota del presidente della Lega Serie B Andrea Abodi a proposito degli ultimi sviluppi della vicenda Pisa. "Il lavoro di queste ore da parte del soggetto venditore è finalizzato alla realizzazione anche dell'ultima condizione ancora non completamente soddisfatta, della quale Carrara Holding si è comunque assunta l'onere, relativa alla chiusura 'in bonis' del rapporto con il DG Lucchesi che - prosegue la nota - con grande senso di responsabilità e professionalità, aveva già dato la sua disponibilità nei giorni scorsi". "Siamo certi della massima concentrazione e della piena volontà delle due Parti per far in modo che dopodomani il Notaio possa finalmente formalizzare l'atto di cessione che potrà dare inizio alla nuova gestione del Pisa", conclude il presidente Abodi.

Spezia: A Pisa si deve giocare per regolarità torneo

Nel corso della riunione del Gruppo Operativo Sicurezza, tenutasi questa mattina a Pisa in vista della partita tra la formazione toscana e lo Spezia, in programma sabato 24 dicembre alle 12.30 sul terreno dell’ 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani', lo Spezia Calcio "ha formalmente richiesto un ampliamento della capienza del settore riservato ai tifosi ospiti, dagli attuali 300 posti ad almeno 600 unità". E' lo stesso club ligure a riferirlo in una nota sul proprio sito internet. Lo stesso Spezia "ha ribadito la propria ferma intenzione di voler disputare l’incontro come previsto dall'attuale calendario affinché la regolarità del campionato non venga compromessa". In attesa delle decisioni definitive da parte degli organi competenti, che presumibilmente arriveranno soltanto nella giornata di giovedì 22 dicembre, lo Spezia Calcio intende sottolineare "che farà tutto quanto in proprio potere per veder rispettati i propri diritti e quelli dei propri sostenitori, tutelandosi nelle sedi opportune qualora ve ne dovesse essere la necessità".