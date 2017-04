Quinto urrà di fila per la Spal, promozione a un passo; Frosinone ok

Frosinone –Spezia 2-0

Dopo due sconfitte consecutive il Frosinone ritrova il successo battendo lo Spezia (2-0) e agganciando momentaneamente il Verona, impegnato in serata a Perugia, al secondo posto in classifica, a quota 65 punti. I liguri incassano invece il secondo ko in tre partite ma restano in zona playoff. Buona partenza dei ciociari, con Gori che impegna Chichizola già al 13'. Il portiere si fa trovare pronto anche sul colpo di testa di Ariaudo sul calcio d'angolo successivo. Al 17' ottima azione di contropiede della squadra di Marino, con Mazzotta che cerca il palo più lontano di sinistro mancando di un soffio lo specchio della porta. Due minuti dopo lampo dello Spezia: tiro al volo di Granoche, palla che sbatte sulla parte interna della traversa e finisce per l'assistente sulla linea di porta. Dal replay però si vede come la sfera sia invece entrata nettamente. Le due squadre si affrontano a viso aperto senza timori reverenziali. Al 31' Terranova non approfitta dell'uscita a vuoto di Chichizola, un minuto dopo dalla parte opposta Giannetti si fa recuperare da Mazzotta. Al 42' Dionisi su punizione colpisce il palo: lo Spezia si salva. Nella ripresa al 10' Pulzetti costringe Bardi a un difficile intervento, ma cinque minuti dopo la gara si sblocca. Ciofani e Dionisi combinano bene, quest'ultimo si presenta solo davanti a Chichizola e non sbaglia. Lo Spezia è alle corde e rischia di incassare il raddoppio, ma Terranova manca il colpo del 2-0. Il risultato resta in bilico fino al 44' quando Ciofani sugli sviluppi di un corner realizza il raddoppio di testa in mischia

Pisa-Pro Vercelli 1-1

Il Pisa non va oltre l'1-1 in casa contro la Pro Vercelli nella gara valida per la 38/a giornata di Serie B e vede assottigliarsi sempre più le speranze di salvezza. I toscani subiscono infatti il sorpasso del Latina e scivolano infatti all'ultimo posto in classifica. I piemontesi invece salgono a quota 47 punti e mettono un altro tassello verso la salvezza, infilando il dodicesimo risultato utile consecutivo. Gli ospiti sbloccano il risultato al 13': Del Fabro colpisce la palla con il braccio in area sul cross di Altobelli, dal dischetto Comi non sbaglia e firma l'1-0 della Pro. Al 26' sussulto dei toscani con una conclusione di Longhi alta non di molto, ma poco prima della mezzora l'undici di Longo sfiora il raddoppio. Ujkani salva su Morra, poi è Del Fabro a evitare il possibile 2-0 di Comi, ancora pericoloso di testa al 40'. Nella ripresa al 17' l'undici di Gattuso spreca una ghiotta occasione con Del Fabro, che di testa colpisce debolmente da posizione favorevole. Il Pisa insiste e a un quarto d'ora dal termine trova il pareggio. Mannini serve Cani che evita Legati e con un tiro a giro supera Provedel facendo esultare l'Arena Garibaldi. Nel finale ci provano prima Lazzari poi Cani, ma il risultato non cambia più.

Virtus Entella-Latina 0-1

Dopo cinque sconfitte di fila il Latina ritrova i tre punti e prova a tornare in corsa per la salvezza. L'Entella infatti cede 1-0 in casa nel finale e subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Gara avvincente fin dalle prime battute: Iacobucci al 15' devia la conclusione di De Giorgi, dalla parte opposta doppia opportunità per Caputo. Poco dopo la mezz'ora liguri di nuovo avanti con Moscati, che calcia male in area. Al 35' è decisivo invece l'intervento di Pinsoglio sullo scatenato Caputo. In chiusura di frazione padroni di casa ancora pericolosi con Pecorini, che sugli sviluppi di un corner manda di poco alto sopra la traversa. Le due squadre tornano a farsi vedere a metà ripresa. Al 19' Buonaiuto spreca una buona possibilità in contropiede, un minuto dopo Caputo impegna nuovamente Pinsoglio. Il duello si rinnova al 35' - con gli stessi risultati - ma a cinque dalla fine il Latina passa: Di Nardo serve Buonaiuto che con una conclusione angolata beffa Iacobucci. L'Entella si arrende e va ko.

Brescia-Ternana 2-1

Il Brescia si aggiudica l'importante scontro diretto con la Ternana (2-1) nella lotta per non retrocedere e si porta momentaneamente fuori dalla zona playout. I rossoverdi perdono invece una posizione e subiscono il sorpasso del Vicenza, vittorioso ieri contro il Novara, scendendo al ventesimo posto. Botta e risposta dei primi 10' di gioco. Al 4' Crociata pesca il jolly da fuori area e porta avanti le 'rondinelle'. Immediata la replica degli ospiti: Monachello all'8' mette in mezzo per Defendi che arriva in corsa e batte l'incolpevole Minelli. Al 24' umbri di nuovo pericolosi con un tiro di Palombi respinto dal portiere. Alla mezzora Brescia torna a farsi vedere in attacco con una rovesciata in mischia di Ferrante su cui è prodigioso Aresti. I lombardi insistono e al 36' Coly colpisce in pieno la traversa con un tiro da fuori. Nella ripresa, dopo un gol di Diakitè annullato agli ospiti per fuorigioco, il Brescia realizza il 2-1 con un colpo di testa di Bisoli su cross di Coly. Liverani tenta il tutto per tutto ma la girandola di cambi non produce gli effetti sperati, se non un'altra rete annullata per fuorigioco a Pettinari su assist di Ledesma. Il Brescia respira, la Ternana deve di nuovo inseguire.

Ascoli-Avellino 2-0

Boccata d'ossigeno in chiave salvezza per l'Ascoli che batte 2-0 l'Avellino e si porta momentaneamente a +4 sulla zona playout, centrando il quarto risultato utile consecutivo. Si interrompe invece dopo cinque partite la striscia positiva degli irpini, fermi a 45 punti, uno in più proprio dei bianconeri. Alla prima vera occasione la gara si sblocca. Cassata mette in mezzo per Cacia che sbuca sul primo palo e batte Radunovic. I padroni di casa sfiorano il raddoppio poco dopo con una bella rovesciata di Addae che termina di poco sul fondo. L'Avellino si fa vedere per la prima volta dalle parti di Lanni in chiusura di frazione, prima con D'Angelo, poi con Belloni. In avvio di ripresa però l'undici di Aglietti chiude la partita. Azione personale di Cacia che avanza palla al piede e inventa per Orsolini. Tiro di prima sul secondo palo e 2-0 Ascoli. I marchigiani si difendono con ordine e non rischiano più nulla fino alla fine.

Spal-Cittadella 2-1

La Spal si avvicina sempre più alla Serie A. La squadra di Semplici supera 2-1 il Cittadella nella gara valida per la 38/a giornata di Serie B e infila la quinta vittoria consecutiva, portandosi momentaneamente a +8 su Verona e Frosinone a 4 giornate dalla fine del campionato. Ottima partenza degli ospiti, che sfiorano il vantaggio al 12' con Vido e al 14' con Strizzolo (decisivo Meret). I padroni di casa non riescono a trovare le contromisure e rischiano ancora poco prima della mezzora con Schenetti. La capolista si fa vedere per la prima volta delle parti di Alfonso al 35' con un tiro debole e centrale senza troppe pretese di Antenucci. In avvio di ripresa la Spal passa in vantaggio. Calcio d'angolo di Del Grosso e colpo di testa vincente di Giani. Il Cittadella sbanda ma non demorde: Iori ci prova al 15', Meret non si fa sorprendere. Al 22' i padroni di casa però raddoppiano: Antenucci allarga per Schiavone che serve Zigoni, che da due passi non sbaglia e firma il 2-0. A dieci minuti dalla fine gli ospiti accorciano le distanze: Chiaretti vede l'inserimento di Kouamè, che appoggia in mezzo per Litteri che a porta sguarnita non sbaglia. Il Cittadella tenta il tutto per tutto nel finale ma la Spal resiste fino al triple fischio. E comincia a 'vedere' la Serie A.

Salernitana- Bari 0-0

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Bari, anticipo delle 12.30 della 38/a giornata di Serie B. Entrambe le squadre salgono così a 51 punti, aggianciando Entella e Carpi nel treno per l'ultimo posto ai playoff. Primo squillo degli ospiti al 3' con un tiro da fuori di Fedele. Palla a lato. Con il passare dei minuti però i campani prendono campo. Micai respinge i tentativi di Minala e Coda, poi annulla anche il tentativo di testa di Joao Silva sugli sviluppi della punizione calciata da Vitale. Più pimpante nella ripresa l'undici di Colantuono. Furlan manca il bersaglio al 3', al 7' Gomis blocca il tentativo di Macek. Al 24' Salernitana di nuovo in attacco con Coda, il cui tiro viene 'sporcato' in angolo da Tonucci. Le due squadre non riescono a prevalere l'una sull'altra e la partita si chiude così sullo 0-0.