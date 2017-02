Serie B: Doppietta di Orsolini: l'Ascoli batte 3-1 la Pro Vercelli nel recupero

L'Ascoli ha battuto la Pro Vercelli per 3-1 nel recupero della 22a giornata del campionato di Serie B. La gara non si era disputata a causa del maltempo che aveva flagellato le Marche. Doppietta di Orsolini e gol di Favilli per i bianconeri di casa, rete della bandiera di Konate per i piemontesi. Tre punti importanti in chiave salvezza per l'Ascoli, che sale a quota 33 punti. In caduta libera, invece, la Pro che incassa la seconda sconfitta di fila ed è ora terzultima con 25 punti.

Protagonista assoluto il neo acquisto della Juventus, Orsolini: il giovane attaccante sblocca il risultato dopo appena 4' minuti su assist di Giorgi. L'Ascoli domina la partita, spreca diverse occasioni prima di trovare il raddoppio con Favilli di testa su calcio d'angolo al 37'. Nella ripresa i bianconeri di casa non si fermano e trovano la terza rete ancora con Orsolini, bravo a battere il portiere Zaccagno con un delizioso pallonetto. Con il risultato ormai in cassaforte, l'Ascoli si concede una distrazione solo nel finale concedendo alla Pro la rete della bandiera con Konate.