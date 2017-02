Serie B grandi colpi: la Ternana ha in pugno Sissoko, il Vicenza ci prova per Chamakh

Serie B alla riscossa, con l’approdo nel campionato cadetto di colpi da 90. Protagonista di oggi è la Ternana, che si assicura Momo Sissoko. Mercato di riparazione a dir poco importante per i rossoverdi, che hanno acquistato tre tasselli importantissimi per la permanenza in B. Infatti, a gennaio erano arrivati l’ex capitano della Lazio Cristian Ledesma e l’ex Fiorentina e Cagliari Mobido Diakitè. La ciliegina sulla torta è arrivata oggi però: infatti, Momo Sissoko sta svolgendo le visite mediche con la Ternana. In caso di esito positivo, il maliano ex Juve firmerà il contratto che lo legherà alla squadra di mister Gautieri.

Gli umbri non sono l'unica a cercare rinforzi d'esperienza con un passato importante in una big del calcio europeo: il Vicenza in queste ore sta avrebbero sondato il terreno per l’attaccante marocchino Marouane Chamakh, vecchia conoscenza dell’Arsenal. L’attaccante 33enne, attualmente svincolato, darebbe quella qualità in più ad un reparto che, soprattutto dopo la cessione sia di Raicevic che di Galano, ha perso di talento e fantasia. La principale incognita del giocatore africano resta la tenuta fisica visto i numerosi guai che ha avuto nel corso della sua carriera. Il giocatore, che al Bordeaux e all’Arsenal, regalava grandi giocate, nell’ultimo periodo si è decisamente perso con un calo delle prestazioni non indifferente. Il Vicenza, dunque ha deciso di testarlo per decidere, successivamente, se integrarlo o no nel progetto di Bisoli.

L’attaccante marocchino, oltre ad essere una punta centrale, è capace di fare anche l’attaccante esterno, reparto su cui Bisoli punta maggiormente, soprattutto dopo l’addio di Galano. L’alternativa a Chamakh si chiama Rolando Bianchi, anche se, quest’ultimo, ha diverse offerte sia dal Roda che dalla Pro Vercelli, alla disperata ricerca di una punta esperta come l’ex attaccante del Torino. Tutto dipenderà dal giudizio dei biancorossi sull’attaccante marocchino e dalla sfida di Sabato con l’Ascoli perché se i venti dovessero vincere con un gol degli attaccanti, allora probabilmente la punta potrebbe anche non servire più. Il Vicenza prova il colpo a sorpresa che nessuno si sarebbe mai immaginato per raggiungere una salvezza che nelle ultime settimane si sta complicando sempre di più.

