Serie B, il Vicenza batte 3-1 il Novara in rimonta e si avvicina alla salvezza

Nell'anticipo della 38/a giornata di Serie B il Vicenza batte 3-1 il Novara e fa un passo avanti importantissimo verso la salvezza. Le reti di Ebagua, Bellomo e Orlando per i padroni di casa rispondono al vantaggio iniziale siglato da Macheda. Il Novara incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta ancora fuori dalla zona playoff. I veneti agganciano Ascoli e Trapani a quota 41 in piena corsa per i playout. Primo tempo a senso unico con i padroni di casa che cerca di segnare subito, trovando pero pochi spazi e venendo puniti alla prima azione offensiva degli ospiti con Macheda. Buona però la reazione del Vicenza che riesce a trovare il pareggio a fine primo tempo con una zampata del bomber Ebagua. Nel secondo tempo i biancorossi di casa assediano il Novara nella propria metà campo e dopo aver sfiorato a più riprese il vantaggio, lo trovano al 63' con una facile conclusione di Bellomo da centro area. Al 72' il Vicenza chiude la partita con la rete del 3-1 firmata da Orlando con un bolide dai 35 metri che fulmina Da Costa. Nel finale la squadra di casa sfiora anche il poker, ma il risultato non cambia più.

VICENZA-NOVARA 3-1

Marcatori: 29′ pt Macheda, 40′ pt Ebagua, 18′ st Bellomo, 26′ st Orlando

VICENZA (4-3-3): Vigorito; Pucino, Adejo, Esposito, D’Elia; Signori, Gucher (dal 33′ st Rizzo), Bellomo (dal 28′ st Siega); Orlando (dal 30′ st Vita), Ebagua, Giacomelli. All.: Torrente

NOVARA (3-5-2): Da Costa; Troest, Lancini, Scognamiglio (dal 27′ st Di Mariano); Dickmann, Cinelli, Selasi (dal 27′ st Chajia), Casarini, Calderoni; Galabinov (dal 32′ st Lukanovic), Macheda. All.: Boscaglia

ARBITRO: Di Paolo di Avezzano