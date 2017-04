Spal e Verona colpacci che profumano di Serie A: il Frosinone crolla a Terni

Latina-Spal 1-2 (12' Corvia, 14' Bonifazi, 68' Antenucci)

La Spal si impone per 2-1 in casa del Latina nella 37/a giornata di Serie B e fa un ulteriore passo avanti verso una storica promozione. La squadra di Semplici, infatti, ha ora cinque punti di vantaggio sulla seconda il Verona e ben otto sul Frosinone sconfitto a Terni. Ko pesante per il Latina, che scivola all'ultimo posto e vede avvicinarsi sempre di più lo spettro della retrocessione. Primo tempo vivace e divertente al Francioni. Al 12' passa in vantaggio il Latina grazie a un bel destro i diagonale di Corvia, ben servito da Insigne. Due minuti dopo il pareggio ferrarese ad opera di Bonifazi, bravo a deviare in spaccata sugli sviluppi di un corner. In avvio di ripresa la Spal resta in dieci per l'espulsione proprio di Bonifazi per doppia ammonizione. Nonostante l'inferiorità numerica, la capolista trova il gol vittoria al 68' con una deviazione del bomber Antenucci su cross dalla destra di Lazzari. Centro numero 18 per il centravanti biancoazzurro. Il Latina prova a reagire, ma la Spal controlla e porta a casa una vittoria fondamentale.

Bari-Verona 0-2 (35' Pazzini, 78' Zuculini)

Il Verona espugna il San Nicola di bari per 2-0 grazie ai gol di Pazzini e Zuculini nella 37/a giornata del campionato di Serie B. La squadra di Pecchia resta da sola al secondo posto, a -5 dalla Spal capolista. I pugliesi nonostante la terza sconfitta consecutiva restano comunque ad una sola lunghezza dall'ottavo posto che vale i playoff. Primo tempo dominato dagli ospiti, ma con poche emozioni. Verona in vantaggio al 35': cross di Romulo, si crea una mischia in mezzo all'area che Pazzini ribadisce in rete. La reazione dei pugliesi è tutta in un colpo di testa di Furlan respinto da Nicolas. Al 49' Verona in 10 per il secondo giallo a Ferrari, ma il Bari non ne approfitta. La squadra di Colantuono fatica a costruire azioni pericolose e anzi subisce al 79' il colpo del k.o. Con Zuculini che ribadisce in rete una respinta di Micai respinge su Valoti. Nel recupero, espulso anche Parigini per proteste. Finisce con la contestazione dei tifosi del Bari per l'ennesimo risultato negativo.

Ternana-Frosinone 2-0 (65', 74' Palombi)

Prosegue il momento no del Frosinone, che rimedia la seconda sconfitta consecutiva cadendo 2-0 al 'Liberati' contro la Ternana nell'incontro valido per la 37/a giornata di Serie B. I ciociari restano saldamente al terzo posto ma vedono allontanarsi il Verona, ora distante a tre punti, e la capolista Spal, avanti di otto lunghezze. I neroverdi infilano invece la terza vittoria consecutiva e salgono in zona playout, agganciando il Brescia a 39, per una salvezza che sembra sempre più alla portata per la squadra di Liverani. Al 12' primo squillo dei padroni di casa con Ledesma (tiro a lato). Ben più pericoloso il tiro al 20' di Avenatti, il cui sinistro termina fuori di un soffio. Il Frosinone comincia a farsi vedere dalla mezz'ora in poi ma i tentativi di Dionisi (e Frara) non spaventato Aresti. In avvio ripresa ospiti vicinissimi al vantaggio: Mokulu salta Aresti, ma Meccariello salva sulla linea a portiere battuto. Al 14' prima parata di giornata per Bardi, che blocca senza apprensioni la conclusione defilata di Palombi. L'attaccante però si riscatta qualche minuto dopo sbloccando il risultato con un colpo di testa sulla punizione battuta da Ledesma. La Ternana continua a premere e si guadagna un calcio di rigore per un intervento di Bardi che ferma in maniera irregolare in areaFalletti. Avenatti dal dischetto centra la traversa e il risultato rimane sull'1-0. Il Frosinone però non ha le forze per reagire e al 29' incassa il raddoppio ancora di Palombi, che con un altro colpo di testa firma il 2-0 sul cross invitante di Petriccione. Nel finale gli ospiti si gettano disperatamente in attacco ma la Ternana porta a casa i tre punti.

Cittadella-Carpi 4-1 (3' Mbakogu; 20' Arrighini, 37' Iori rig,, 66' Valzania, 90' Paolucci)

Il Cittadella travolge 4-1 il Carpi nella 37/a giornata del campionato di Serie B e si porta al quarto posto in classifica in ottima posizione per playoff. Carpi che resta invece staccato di un punto dall'ottavo posto. Sono proprio gli emiliani a partire meglio, in gol dopo soli 3' con Mbakogu di testa. Il Cittadella pareggia al 20' con un diagonale di Arrighini. Al 37'padroni di casa in vantaggio con un rigore di Iori concesso per un intervento falloso di Poli su Arrighini. Nella ripresa viene espulso per proteste Struna al 57' e i veneti dilagano trovando il gol ancora al 67' con Valzania e al 90' con Paolucci sempre dal dischetto. Il Carpi resta addirittura in nove dopo l'espulsione di Gagliolo nel recupero.

Ascoli-Brescia 0-0

Ascoli e Brescia hanno pareggiato 0-0 nello scontro salvezza valido per la 37/a giornata del campionato di Serie B. Un risultato che consente ai marchigiani di mantenere due punti di vantaggio proprio sulle Rondinelle e sulla Ternana in ottica playout. Partita bloccata, troppo importante la posta in palio e alla fine ha prevalso la paura di perdere sulla voglia di vicere. Meglio i padroni di casa nel complesso, che vanno vicini alla rete con Giorgi. Nel secondo tempo le due squadre sembrano accontentarsi del pari e giocano su ritmi piuttosto bassi. I padroni di casa hanno la migliore occasione proprio in avvio con Orsolini, che spedisce alto un pallone vagante in area di rigore. Poi non succede più nulla.

Avellino-Cesena 1-1 (12' Ardemagni, 26' Laribi)

Avellino e Cesena hanno pareggiato 1-1 nella 37/a giornata del campionato di Serie B. I campani tornano a muovere la classifica e salgono a quota 45 punti, mentre il Cesena sale a 43. Entrambe si tengono così a distanza di sicurezza dalla zona calda retrocessione. Parte forte il Cesena nel primo tempo, ma proprio nel momento migliore dei romagnoli a passare sono i padroni di casa con il solito Ardemagni su lancio di Jidayi. Il Cesena prova a riordinare le idee e si riversa in avanti. Al 28' i bianconeri trovano così il meritato pareggio con Laribi, favorito da una papera clamorosa di Radunovic. Nella ripresa l'Avellino si limita a difendere il risultato e il Cesena sfiora il vantaggio con Cocco e ancora con Laribi, Ciao e Di Roberto nel recupero. In precedenza l'Avellino era rimasto anche in dieci a causa dell'espulsione di Ardemagni per proteste.

Pro Vercelli-Salernitana 0-0

Pro Vercelli e Salernitana hanno pareggiato 0-0 nella 37/a giornata del campionato di Serie B. Con questo risultato la formazione campana fallisce l'aggancio all'ottavo posto che vuol dire playoff. I ragazzi di Bollini salgono a quota 50 punti, ad una sola lunghezza dall'Entella. La Pro Vercelli, invece, sale a 46 punti, a +7 sulla zona playout. Al Silvio Piola di Vercelli sfida vivace, soprattutto nel primo tempo. Ospiti pericolosi con Minala, a cui viene anche annullato un gol per fuorigioco. Gli uomini di Longo, invece, sono meno propositivi e sembrano badare soprattutto a non perdere. L'unica occasione è per Emmanuello, poi viene annullato un gol per fuorigioco a Comi. Nella ripresa, i padroni di casa ci provano con Aramu, che sfiora il gol con un tiro sul primo palo. La replica della Salernitana con Sprocati, il cui destro a giro deviato termina di poco al lato. Il risultato, però, non cambia e la gara finisce 0-0.

Spezia-Entella 2-0 (58' Migliore, 81' Pulzetti)

Lo Spezia si aggiudica il derby ligure con vista sui playoff contro l'Entella (2-0) nell'incontro valido per la 37/a giornata di Serie A e sale a 54 punti, staccando proprio la Virtus e il Carpi, ferme a 51. Buona partenza dei padroni di casa, che si rendono pericolosi fin dalle prime battute con De Col, che di testa impegna Iacobucci alla prima respinta della sua partita. Al 26' occasione per gli ospiti: tentativo di Tremolada da fuori e parata in tuffo di Chichizola. Sul finire del primo tempo lo Spezia crea l'opportunità più pericolosa: cross di Piccolo e colpo di testa di Granoche. Decisiva la respinta di Iacobucci. Nella ripresa lo Spezia continua a premere e dopo due palle gol di Maggiore al 13' Migliore sblocca il risultato con una girata vincente da posizione defilata su torre di Granoche. La reazione dell'Entella è affidata a una conclusione di Catellani a lato di poco. Nel finale però l'undici di Di Carlo chiude la partita: Vignali al 36' serve Pulzetti che centra il bersaglio e realizza il raddoppio che mette in cassaforte i tre punti per lo Spezia.

Trapani-Pisa 1-0 (92' Citro)

Successo fondamentale in chiave salvezza per il Trapani che si aggiudica grazie a un gol in pieno recupero di Citro lo scontro diretto contro il Pisa e sale a 41 punti, fuori dalla zona playout, centrando la terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Situazione sempre più difficile invece per la squadra di Gattuso, al terzo stop di fila e penultima in classifica, a 9 lunghezze dalla zona playout. Dopo un'iniziale fase di studio gli ospiti sfiorano il vantaggio al 32' con Di Tacchio: palla fuori di poco. Cinque minuti dopo, dalla parte opposta, tentativo di Coronado. Anche in questo caso la sfera termina sul fondo. Nella ripresa all'8' l'attaccante del Trapani ci prova direttamnete su calcio di punizione, ma Ujkani risponde presente. Al 26' il portiere del Pisa respinge in due tempi anche il diagonale di Citro. La gara sembra avviata verso lo 0-0 ma in pieno recupero i padroni di casa trovano il gol vittoria. Casasola serve Citro che in girata batte Ujkani e fa volare il Trapani.