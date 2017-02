SPAL, resta in prognosi riservata il tifoso caduto dagli spalti del Bentegodi

Pietro Verri, il tifoso della Spal caduto ieri dagli spalti del Bentegodi nel posticipo della 26/a giornata del campionato di Serie B tra Hellas Verona e Spal "è ancora in coma farmacologico e le condizioni restano stazionarie. Si conferma che non ci sono danni cerebrali". Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale la società emiliana. "Rimane importante il trauma toracico con fratture costali multiple ed un’importante contusione polmonare. Confermate fratture multiple di alcune vertebrali ed è in programma approfondimento diagnostico mirato mediante RM, valutazione neurochirurgia ed ortopedica - prosegue la Spal - La frattura del bacino è stata contenuta mediante fissatore. La prognosi resta tutt’ora riservata".

Video - I 50 anni di Roberto Baggio: il Divin Codino che ha conquistato il cuore di tutti 00:54