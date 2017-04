Spezia e Perugia rinviano la festa della SPAL: Trapani e Cesena ok

I risultati:

Bari-Pisa 0-0

Risultato che rispecchia sostanzialmente quanto visto in campo. Poche vere occasioni al 'San Nicola', nella ripresa toscani pericolosi con Gatto che, servito da Golubovic, spreca una ghiotta chance e poi in contropiede, con Daprelà decisivo nell'anticipo su Manaj. Nel finale, i pugliesi si fanno vedere con un colpo di testa di Macek ma Cardelli devia in corner. Il Bari sale a 52 punti, a -3 dall'ottavo posto, la squadra di Gattuso resta fanalino di coda raggiungendo quota 34.

Cittadella-Cesena 2-3 (26’ Ligi, 37’ Arrighini, 50’ Rodriguez, 79’ Ciano, 86’ Chiaretti)

Successo esterno per il Cesena ed altra battuta d'arresto sulla strada dei playoff per il Cittadella. I romagnoli di Camplone si impongono 3-2 al Tombolato nell'incontro valido per la 39/a giornata di Serie B e conquistano tre punti fondamentali in chiave salvezza. I veneti di Venturato falliscono al 22' un rigore con Iori. Agliardi respinge il penalty concesso per l'intervento di crimi ai danni di Arrighini. Quattro minuti dopo romagnoli in vantaggio con un colpo di testa di Ligi. Arrighini, servito da Valzania, firma il provvisorio pareggio al 37'. Nella ripresa Cesena nuovamente avanti con il rasoterra vincente di Rodriguez su suggerimento di Ciano (50'). Il tris degli ospiti è firmato da Ciano sugli sviluppi di un contropiede (79'). Chiaretti accorcia le distanze per il Cittadella all'86' ma la rimonta non si completa.

Latina-Ascoli 0-0

Pro Vercelli-Perugia 0-1 (39' Mancini)

Spezia-SPAL 0-0

Festa rimandata per la Spal. La capolista viene bloccata sullo 0-0 al 'Picco' dallo Spezia ed è così costretta a rinviare la tanto attesa promozione in Serie A. Gli emiliani salgono a 74 punti, a +9 sul Frosinone terzo (che ha una partita in meno). Resta vivo invece per i liguri il sogno playoff. Sono i padroni di casa a farsi preferire nel primo tempo. Al 13' Maggiore spara alto da buona posizione, poco dopo la mezz'ora invece è Meret a disinnescare la conclusione di Migliore. Conclusioni dalla distanza anche per Djokovic e Piccolo che non creano però particolari grattacapi al portiere degli estensi. Nella ripresa il copione non cambia: l'undici di Di Carlo fa la partita e crea la migliore palla gol al 9' con Piccolo, innescato dal colpo di tacco di Granoche. Meret decisivo con l'intervento in corner. Al 15' prima vera opportunità per gli ospiti: colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Cremonesi e palla fuori di poco. Tre minuti dopo clamorosa palla gol sprecata da Arini, che da due passi non punisce lo Spezia mandando alto sopra la traversa. L'ultimo tentativo, a un quarto d'ora dal termine, porta di nuovo la firma di Piccolo. Anche in questo caso Meret fa buona guardia deviando in calcio d'angolo.

Ternana-Carpi 0-0

Il punto serve maggiormente agli emiliani, che restano agganciati al treno playoff, mentre rischia di non bastare invece ai rossoverdi, impegnati in una difficile corsa salvezza che li vede al momento a un punto dalla zona playout. Avvio vibrante da parte di entrambe le squadre. Aresti è attento al 3' sul tiro di Beretta. Ospiti nuovamente pericolosi tre minuti dopo con una bella iniziativa personale di Di Gaudio sventata da Aresti. La Ternana si fa vedere per la prima volta al 13' con Di Noia (che in mischia non riesce a trovare il varco giusto) ma soprattutto un minuto dopo con Falletti, che sfiora il bersaglio su assist di Palombi. Dalla parte opposta errori anche per Lasagna e Jelenic, a cui fa seguito l'opportunità sprecata da Avenatti. Dopo una prima mezz'ora ricca di occasioni il Carpi torna a farsi vivo in avvio ripresa con una conclusione da dimenticare per Di Gaudio. Al 13' risponde Palombi, anche se l'attaccante non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ben più insidioso due minuti dopo il tentativo di Avenatti, su cui è fondamentale la parata di Belec. Nel quarto d'ora finale un occasione per parte (Lollo da un lato, Falletti dall'altro) ma il risultato, dopo un'ultima conclusione di Lasagna respinta con i piedi da Aresti, non si schioda dallo 0-0.

Trapani-Entella 2-0 (33' Nizzetto, 38' Barillà)

Successo fondamentale in chiave salvezza per il Trapani, che batte 2-0 l'Entella e si porta momentaneamente fuori dalla zona playout. Sconfitta pesante invece per i liguri, la quarta nelle ultime cinque gare. Per la squadra di Breda i playoff sono sempre più lontani. Padroni di casa pericolosi già al 9' con una conclusione di Barillà bloccata da Iacobucci. La risposta degli ospiti è affidata a un tiro di Caputo 'sporcato' da Legittimo. Poco dopo la mezz'ora l'undici di Calori sblocca il risultato. Il cross di Nizzetto complice il vento si tramuta in un tiro e beffa Iacobucci. Al 38' il Trapani raddoppia. Traversone di Casasola e colpo di testa di Barillà che vale il 2-0. L'Entella accusa l'uno-due subito e in chiusura di frazione solo una gran parata di Iacobucci su Nizzetto evita il tris dei siciliani. Nella ripresa Breda gioca da subito la carta Catellani. Al 13' Caputo trova la risposta di Pigliacelli, dalla parte opposta Citro di testa manca il colpo del ko. Il Trapani gestisce il risultato fino alla fine e porta a casa tre punti d'oro.

La classifica di Serie B:

Spal 74 punti, Verona 66, Frosinone 65, Perugia 60, Cittadella 57, Benevento 55 (-1), Carpi 55, Spezia 55, Bari 52, Salernitana 51, Entella 51, Novara 50, Cesena 49, Pro Vercelli 47, Ascoli 45, Avellino 45 (-3), Trapani 44, Brescia 42, Vicenza 41, Ternana 40, Latina 35 (-2), Pisa 34 (-4).

Verona, Frosinone, Benevento, Salernitana, Novara, Avellino, Brescia e Vicenza una partita in meno.

