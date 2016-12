Spezia in dieci, ma il Vicenza non ne approfitta: finisce 0-0

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida del 'Picco' tra Spezia e Vicenza, nell'anticipo della 21/a giornata del campionato di Serie B, l'ultima del 2016. Entrambe le squadre prolungano così la loro striscia positiva e restano a metà classifica. Le due formazioni in campo partono subito su buoni ritmi. All'8' Galano tenta di sorprendere Chichizola, appena fuori dai pali, ma il portiere recupera e blocca senza problemi. La gara cambia decisamente volto poco dopo la mezz'ora: Pulzetti viene espulso per un intervento in mezzo al campo in ritardo su Signori e lascia lo Spezia in dieci. Gli ospiti ne approfittano e prendono subito in mano il pallino del gioco. Al 40' Chichizola salva i suoi sull'insidioso diagonale di Galano, cinque minuti dopo è il palo a negare il vantaggio al Vicenza sulla conclusione sporca da due passi di Galano.

Nella ripresa il copione del match non cambia: i veneti fanno la partita, lo Spezia prova a difendersi come può. Al 9' sulla punizione di Bellomo Galano colpisce l'esterno della rete con il suo sinistro. Al 14' break dei liguri. Maggiore scambia con Piccolo e calcia dal limite dell'area, con la palla che esce di un soffio. Lo Spezia prende coraggio e tre minuti dopo Piccolo va vicino all'1-0 direttamente su calcio di punizione. Nei venti minuti finali è il Vicenza però a recriminare per le occasioni sprecate. Prima Galano sciupa tutto calciando a lato un rigore in movimento, poi è Bellomo a esaltare i riflessi di Chichizola.