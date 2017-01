Stefano Mauri torna in campo: giocherà con il Brescia

Dopo sei mesi di inattività, Stefano Mauri ripartirà dalla Serie B: vestirà la maglia del Brescia dove troverà, come allenatore, Christian Brocchi, suo compagno ai tempi della Lazio. L’ex capitano biancoceleste ha firmato un contratto di sei mesi: a giugno, poi, scarpette appese al chiodo: sarà il vice di Brocchi sulla panchina delle Rondinelle.

Sono anche arrivate le prime dichiarazioni (non prive di amarezza) del giocatore che aveva già vestito la maglia del Brescia nella stagione 2003/2004: “Solo in due mi hanno cercato seriamente in questi mesi: Oddo e Brocchi. A Pescara sarei andato volentieri, ma la società evidentemente non era di quell’avviso. A Brescia invece ho preferito aspettare prima di dire sì, proprio perché credevo che dalla A arrivasse qualche proposta, visto che credo di potermela giocare ancora. Invece di richieste ne sono arrivate soltanto dalla B e io non ne ho fatta una questione di ingaggio: ho solo voglia di continuare a giocare e così ho accettato volentieri di tornare a Brescia, visto che da luglio Brocchi mi chiedeva di andare da lui. Ci siamo confrontati spesso sulla squadra, la conosco bene”.

A cura di Francesco Cisternino