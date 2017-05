Streghe infuriate: il Benevento castiga lo Spezia 2-1 e vola in semifinale contro il Perugia

Benevento impazzisce di gioia e sogna ad occhi aperti: l'avventura verso la Serie A prosegue e giunge alle semifinali grazie alla vittoria di questa sera per 2-1 sullo Spezia grazie agli acuti di Ceravolo e Pușcaș, che rendono vana l'ultima rete del match firmata Nenê. Sullo sfondo, due episodi arbitrali che hanno fatto discutere: un gol fantasma di López (ingiustamente non concesso) e, sul 2-1, un calcio di rigore non dato per uno sgambetto di Ciciretti ai danni di Fabbrini in area spezzina. Anche in questo caso, l'arbitro Manganiello di Pinerolo, sorvola colpevolmente.

Ora la band di Baroni è attesa dal Perugia nelle semifinali di andata e ritorno. Il programma (tutte le gare saranno giocate alle 20,30) prevede: venerdì 26 Carpi-Frosinone, sabato 27 Benevento-Perugia; lunedì 29 Frosinone-Carpi e martedì 30 Perugia-Benevento. Il regolamento: Nei playoff di Serie B non vale il meccanismo delle partite di coppa: le reti segnate in casa e in trasferta hanno lo stesso valore. In tutti i turni, nel caso in cui il risultato aggregato sia di parità, viene premiata la formazione con il miglior piazzamento nella stagione regolare. Quindi, niente più supplementari e, neanche in questo caso, i tiri dal dischetto. Nella finale, invece, vengono disputati i tempi supplementari e i calci di rigore solamente nel caso in cui entrambe le squadre abbiano chiuso la regular season con identico punteggio. Fatto che non potrà manifestarsi, visto che le uniche due compagini ad aver condiviso tale traguardo sono proprio Perugia e Benevento (65 punti per entrambe), che si affronteranno in semifinale.

Dopo il minuto di silenzio dedicato alla scomparsa dell'ex arbitro e designatore di categoria Stefano Farina, al fischio d'inizio Spezia sembra partire col giusto piglio: al 4' Vignali, da due passi, manca la deviazione vincente su sponda di Camporese. I liguri sembrano gestire meglio la pressione di uno spareggio ma è solo un'illusione. L'inerzia del match si sposta al 14', quando il difensore uruguaiano Walter López, attraverso un cross fuori misura, impegna in un'uscita alta Chichizola. Il quale finisce per compiere lo stesso, identico errore del portiere Lamanna nella gara tra Palermo e Genoa di Serie A: l'argentino, infatti, perde l'equilibrio e si porta con sé il pallone ben al di là della linea di porta. Tuttavia, nel l'arbtro Manganiello, né l'addizionale di porta, decreta la validità del vantaggio sannita. Che arriva al 24'. Non prima, però, di un calcio di rigore respinto dallo stesso Chichizola - che si fà così perdonare deviando in angolo la conclusione di Ceravolo - decretato per un'entrata fallosa di Djoković su Eramo. Diventa quindi l'ex Ternana a dover restituire una gioia ai propri tifosi e lo fa immediatamente, girando di testa in fondo al sacco - al minuto 22 - una preziosa palla crossatagli dalla sinistra da Viola: 1-0.

Palla al centro ed è già raddoppio: al 24' Ceravolo scambia con Pușcaș, che parte in velocità e, dai 25 metri, sfodera un destro fatale a Chichizola.

Il 2-0 stordisce lo Spezia, rinvigorito nella ripresa dagli ingressi in campo di Mastinu e Nenê: è proprio il brasiliano da fuori area, al 69' (5' dopo il cambio con uno spento Granoche) a beffare dalla distanza un distratto Cragno. Nel finale il Benevento inizia a soffrire, allo Spezia non viene concesso un penalty per l'entrata fallosa di Ciciretti (entrato in campo, ancora acciaccato, nel corso del secondo tempo) su Fabbrini, in più i liguri rimangono in 10 uomini al 78' per doppio giallo sventolato a Vignali. Finisce 2-1 e lungo le strade sannite partono i primi caroselli.

La statistica chiave

3

sono le vittorie del Benevento sullo Spezia. Dopo l'1-0 del "Santa Colomba" e il 3-1 al "Picco" de La Spezia. En plein per la squadra di Baroni, bestia nera degli aquilotti di Di Carlo.

Il migliore

Mirko ERAMO (Benevento): si procura il penalty e si ricicla in vari ruoli. Un autentico jolly per Baroni.

Il peggiore

Pablo GRANOCHE (Spezia): è il grande assente, in campo, della sfida del "Santa Colomba". Insolitamente impalpabile là davanti.

Il tabellino

BENEVENTO-SPEZIA 2-1

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Giamfy, Camporese, Lucioni, López; Viola, Chibsah; Eramo, Pușcaș, Falco (74' Ciciretti); Ceravolo (87' Melara). A disp.: All.: Baroni.

Spezia (3-5-2): Chichizola; N. Valentini, Terzi, Ceccaroni; De Col (73' Sciaudone), Djoković (57' Mastinu), Fabbrini, Vignali, Maggiore, Granoche (64' Nenê), Giannetti. All.: Di Carlo.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Gol: 22' Ceravolo (B), 24' Pușcaș (B), 69' Nenê (S).

Note - Recupero: 1+3. Espulso: 78' Vignali (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Chibsah, Pușcaș, Vignali. Al 21' Chichizola (S) respinge un calcio di rigore a Ceravolo (B).