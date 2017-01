Tra Perugia e Cesena vince lo spettacolo: 3-3 al Renato Curi

tra poco il report completo...

La statistica

1 - Gol al debutto per Andrea Cocco che non ci mette neanche 23 minuti per realizzare la sua prima rete con il Cesena. E dire che, nella prima parte di stagione, aveva segnato un solo gol in 250 minuti con il Frosinone…

Il Tweet

Un posticipo di Serie B da ricordare…

Tabellino

Perugia-Cesena 3-3

Perugia (4-3-3): Brignoli; M.Brighi, Belmonte, Volta, Di Chiara; G.Mancini, F.Forte (80’ Buonaiuto), Guberti; Terrani, Acampora (73’ Dezi), M.Ricci (63’ Zebli). All. Cristian Bucchi

Cesena (3-5-2): Agazzi; Perticone, Rigione, Ligi; Balzano, M.Koné, Schiavone (89’ Cinelli), Laribi (46’ Garritano), Renzetti; Ciano, A.Rodríguez (46’ Cocco). All. Andrea Camplone

Marcatori: 10' aut. M.Koné (P); 47’ Ciano (C); 51’ M.Ricci (P); 59’ M.Koné (C), 69’ Cocco (C)

Arbitro: Daniele Martinelli, sezione di Roma 2

Ammoniti: 39’ Balzano, 39’ Guberti, 52’ M.Ricci, 86’ Ligi, 90+1 Cocco

Espulsi: nessuno