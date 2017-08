Tutto il calendario del campionato di Serie B 2017-18

È stato sorteggiato a Bari il calendario della stagione di Serie B 2017-18. Ecco tutte le giornate del prossimo campionato.

Il calendario completo:

Inizierà in maniera scoppiettante in prossimo campionato di Lega B il cui via è previsto per il 26 agosto con l'Opening Day venerdì 25. Il sorteggio effettuato in serata nella splendida cornice del castello Normanno Svevo di Bari ha regalato una prima giornata piena di spunti interessanti. La gara di maggior fascino sarà quella che vedrà Zdenek Zeman opposto al suo passato. Il tecnico boemo, fresco di retrocessione con il Pescara, affronterà il Foggia che, dopo gli anni d'oro vissuti sotto la sua guida, torna ad affacciarsi nel calcio di vertice dopo un periodo travagliato.

Di tutto rispetto anche la sfida fra il Palermo, desideroso di rivalsa dopo il pessimo campionato scorso in Serie A, ed il sempre ambizioso Spezia. Un'altra delle favorite, il Bari di Fabio Grosso, giocherà in casa contro il Cesena mentre il Carpi, che l'anno scorso ha sfiorato il ritorno in Serie A, se la vedrà con il Novara. Il Frosinone di Moreno Longo, invece, inizierà il suo cammino da Vercelli dove il tecnico ha ottenuto ottimi risultati nella scorsa stagione.

Il Bari del campione del mondo Fabio Grosso partirà in casa contro il Cesena così come l'Entella, che continua a coltivare il sogno Cassano, con il Perugia. Subito testa a testa fra neopromosse con un passato di lusso al 'Tardini' con Parma-Cremonese.