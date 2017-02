Un Eurogol di Nicastro regala il derby al Perugia: Ternana sempre più giù

Il Perugia si aggiudica il derby umbro contro la Ternana (1-0) nella gara valida per la 25/a giornata della Serie B centrando così la seconda vittoria consecutiva e confermandosi in zona playoff. Quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite invece per la squadra di Gautieri, che resta al penultimo posto in classifica.

Nel primo tempo ospiti pericolosi al 33' con un tiro da fuori di Mustacchio su cui Aresti è attento nella respinta di pugno. Dalla parte opposta Acquafresca in girata scalda i guantoni di Brignoli.

Nella ripresa a un quarto d'ora dalla fine arriva il gol che decide il match. A siglarlo è Nicastro, bravo a capitalizzare il cross dalla destra di Del Prete. Inutile il forcing finale dei padroni di casa, vicini al pari in più occasioni con Germoni, Palombi e Defendi.

La classifica:

Frosinone 47 punti, Verona 45, Spal 44, Benevento 43 (-1), Cittadella 39, Perugia 38, Spezia 37, Entella 34, Bari 34, Carpi 33, Novara 31, Salernitana 31, Ascoli 30, Avellino 29, Cesena 28, Brescia 28, Pisa 27, Vicenza 27, Latina 26, Pro Vercelli 25, Ternana 23, Trapani 21.

Pro Vercelli e Ascoli con una partita in meno.