Una traversa ferma i sogni di gloria della SPAL: 0-0 contro l'Hellas Verona nel posticipo

È terminata con un pareggio a reti bianche la sfida d'alta classifica tra Hellas Verona e Spal, posticipo della 26/a giornata della Serie B. I veneti salgono così a 46 punti agganciando al secondo posto il Benevento, a due lunghezze di distanza dalla capolista Frosinone, mentre gli emiliani avanzano a 45.

Cronaca

Partita molto equilibrata in avvio anche se il Verona cerca con più enfasi l’area avversaria e il gol del vantaggio. Dopo la mezz’ora si fa vedere anche la SPAL con un’occasionissima per Floccari, ma la sua conclusione viene parata da Nicolas. Ultimo tentativo per il Verona, ma Soprayen non trova la porta di Meret.

Nella ripresa, ci pensa subito Bessa ad accendere le emozioni con una conclusione che sfiora di pochissimo il palo alla destra del portiere. I due tecnici sceglono di mettere dentro Luppi e Zigoni ma l’equilibrio regna sovrano, al 77’ ci prova ancora Bessa ma Meret risponde presente, poi è il neo entrato Zigoni a scaldare le mani a Nicolas. La SPAL ci crede e all’85’ arriva una ghiotta chance per Vicari ma il suo colpo di testa, a Nicolas battuto, sbatte sulla traversa. In pieno recupero arriva anche il rosso a Zaccagni per un brutto fallo su Arini.

Tabellino

Verona-SPAL 0-0

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; A.Ferrari, Boldor, Ant.Caracciolo, Souprayen; F.Zuculini (68’ Luppi), Fossati (78' Cappelluzzo), Zaccagni; Fares (89’ S.Ganz), Pazzini, Bessa. All. Fabio Pecchia

SPAL (3-5-2): Meret; Bonifazi, Vicari, Cremonesi; M.Lazzari, Schiattarella, Arini, Mora, F.Costa; Antenucci (69’ G.Zigoni), Floccari. All. Leonardo Semplici

Arbitro: Aleandro Di Paolo, della sezione di Avezzano

Ammoniti: 50’ Floccari, 55’ Mora, 71’ Boldor

Espulsi: 90+3 Zaccagni