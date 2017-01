Verona, Bruno Zuculini a un passo

L’Hellas Verona punto tutto sulla famiglia Zuculini: dopo aver acquistato Franco quest’estate, sono vicinissimi al fratello, attualmente di proprietà del Manchester City, Bruno. Seconde alcune indiscrezioni giunte, il fantasista sarebbe già presente nella città di Romeo e Giulietta per iniziare questa nuova sfida e storia d’amore con i Mastini. Bruno Zuculini, ex Valencia e in prestito al Rayo Vallecano la scorsa stagione, cresciuto nel Racing de Avellaneda, potrebbe alzare di gran lunga il livello qualitativo di una squadra che attualmente occupa la vetta nella serie cadetta. Bruno e Franco Zuculini si riuniranno a Verona?

Jacopo Fossanova (@JacoFossa)