Zero emozioni, zero gol. La "prima" tra Carpi e Frosinone è da 0-0

Regolamento payoff Serie B: nelle semifinali non valgono i gol in trasferta e, in caso di parità, al termine della gara di ritorno, non sono previsti i tempi supplementari: passerà la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season. Nonostante ciò, il Carpi di Castori, non ha trovato un motivo utile, in mezzo a queste "pieghe", per non impostare totalmente sulla difensiva la gara di andata contro il Frosinone, giocata tra le mura amiche. L'intento - palese - di Castori, è quello rimandare ogni discorso alla sfida in terra ciociara facendo, una volta là, totalmente leva sull'arma del contropiede, meglio attuabile quando si gioca in trasferta. Quella del "Cabassi", insomma, è stata una partita fallosa, scorbuttica, ricca di calci e poverissima di calcio, "calcio vero", come il refrain formato hashtag che accompagna tradizionalmente il campionato cadetto. I biancorossi di Castori restano anche in 10 uomini, all'80', per il doppio giallo (eccessivo) sventolato ai danni di Sabbione, che salterà il match di ritorno. Da valutare, quindi,le condizioni di Lasagna (ghiaccio, per lui, a fine gara), Gagliolo (uscito all'intervallo per dolori all'inguine) e Mbakogu, ancora non del tutto ripresosi dagli acciacchi alla coscia. Il Frosinone, dal canto suo, ha provato a imbastire qualcosa nel primo tempo ma, una volta capite le intenzioni "in muratura" degli avversari, ha preferito anch'esso posporre ogni valutazione alla sfida del "Matusa" in programma lunedì, sempre alle 20,30. Al medesimo orario di domani sera, invece, spazio all'altra semifinale di andata: Benevento-Perugia.

Carpi-Frosinone, Playoff Serie B 2016-2017 - un duello tra i due numeri 5 Aljaž Struna (del Carpi, in maglia biancorossa) e Mirko Gori (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

La vera occasione del match arriva dopo 9': cross di Fiamozzi dalla destra e colpo di testa a centro area di Daniel Ciofani con palla che sfiora la traversa sopra la testa di Vid Belec. La gara è nervosa e senza spunti. Il Frosinone mantiene il controllo di palla ma il Carpi si difende con sei uomini. Ci prova Gori, al 34', sfruttando un errore in controllo di Letizia, a beffare Belec con un lob dalla distanza considerevole: la palla è fuori bersaglio. Nel secondo tempo gli emiliani provano a trascorre più tempo nella metà campo avversaria, ma nemmeno l'ingresso di Mbakogu spariglia le carte in tavola. Ogni tanto si fa vivo Di Gaudio in velocità ma la sua conclusione datata 85' (la prima, in porta, del match del Carpi), finisce docilmente tra le braccia di Bardi. Cinque minuti prima, invece, Sabbione - già ammonito - commette un normalissimo fallo su Maiello, ostruendolo con l'anca. L'arbitro Chiffi ci vede malizia e gli sventola il rosso. Ad ogni buon conto, il risultato di partenza non cambierà.

La statistica chiave

85

Sono i minuti che ci sono voluti per attendere la prima conclusione del Carpi, formazione di casa. Peraltro, un tiro di Di Gaudio che Bardi ha facilmente neutralizzato.

Il migliore

Antonio DI GAUDIO (Carpi): tanta fatica di un corridore di sacrificio nel mezzo di una squadra ultra difensivista come il Carpi. E' l'unico col "guizzo che illumina".

Il peggiore

Paolo SAMMARCO (Frosinone): poco presente in fase nevralgica. E anche impreciso nei tocchi più semplici. Insolito, per un giocatore della sua esperienza.

Il tabellino

CARPI-FROSINONE 0-0

Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna, Poli, Gagliolo (46' Romagnoli), Letizia; Concas, Sabbione, Bianco (71' Mbakogu), Di Gaudio; Lollo; Lasagna (84' Jelenič). All.: Castori.

Frosinone (3-5-2): Bardi; M. Ciofani, Terranova, Ariaudo; Fiamozzi (84' Paganini), Gori, Maiello, Sammarco (63' Frara), Crivello; Dionisi (92' Mokulu), D. Ciofani. All.: Marino.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Note - Recupero: 1+3. Espulso: 80' Sabbione (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Gori, Sammarco, Sabbione, Dionisi.