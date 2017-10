Castori torna e il Cesena ricomincia a vincere: Gilardino, esordio triste con lo Spezia

Seconda vittoria stagionale per il Cesena, che nel secondo anticipo dell'ottava giornata di Serie B supera per 1-0 lo Spezia. Con questo successo i romagnoli agganciano momentaneamente Foggia e Novara con sette punti, scavalcando in un colpo solo Ternana e Pro Vercelli. Secondo ko in tre partite, invece, per i liguri che restano a quota dieci con un groppone di altre cinque squadre.

Cesena avanti 1-0 all'intervallo grazie al gol di Schiavone al 32' in mischia su azione di calcio d'angolo. Spezia che, dopo un buon avvio, concede campo ai padroni di casa, senza riuscire poi a reagire al vantaggio cesenate. Nella ripresa i liguri si riversano in attacco e mettono in difficoltà la difesa di casa in più occasioni.

Nel finale c'è spazio anche per l'esordio di Giardino per provare un ultimo assalto, ma la difesa del Cesena regge e i romagnoli portano a casa una vittoria preziosissima.

La classifica dopo i due anticipi:

14 Frosinone; 13 Perugia, Palermo, Avellino; 11 Empoli e Carpi; 10 Pescara, Cittadella, Venezia, Brescia, Parma e Spezia; 9 Cremonese, Bari, Entella e Salernitana; 8 Ascoli; 7 Cesena, Novara e Foggia; 6 Ternana; 5 Pro Vercelli.