Gilardino riparte dallo Spezia: biennale e un futuro da allenatore prenotato

Alberto Gilardino vestirà molto presto la maglia dello Spezia: l'attaccante di Biella ha raggiunto un accordo con il club ligure, sulla base di un contratto biennale con opzione per proseguire la carriera lavorativa tra i ranghi della società con le mansioni di allenatore delle giovanili. Attesa già oggi la firma: arrivano rinforzi dunque per la squadra allenata da Fabio Gallo attualmente undicesima in classifica in Serie B.

Dopo le deludenti parentesi a Pescara ed Empoli in Serie A "Gila" riparte dal campionato cadetto tra le fila dell'ambizioso Spezia: ritroverà confidenza in zona gol? I tifosi degli "Aquilotti" se lo augurano....