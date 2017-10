Il Frosinone si prende la vetta, ma finisce 0-0 il posticipo contro la Cremonese

Finisce 0-0 il match dello Stirpe, con la squadra di Moreno Longo che gioca una partita prevalentemente all’attacco senza però riuscire a superare Ujkani.

Nel primo tempo, primo squillo dei lombardi con un tiro di Arini bloccato da Bardi, poi padroni di casa pericolosi con Dionisi che non sfrutta l'ottimo pallone di Sammarco. Sfortunato poi il numero 18 dei laziali che vede il suo colpo di testa, sulla punizione di Ciano, fermato dalla traversa. Ancora Frosinone in avanti, Ujkani è reattivo nello sventare l'incornata di Ariaudo, poi sugli sviluppi dell'azione Dionisi mette sul fondo.

In avvio di ripresa, ancora pericolosa la squadra di Longo con Dionisi che non sfrutta però l'assist di Ciano. Proprio l'attaccante dei ciociari ci prova su punizione, ma Ujkani salva tutto in uscita su Ariaudo. Poi è la Cremonese a sprecare una grossa chance con Paulinho che svirgola il servizio di Renzetti. È quindi Canini a salvare fortunosamente la sua porta sul destro di Sammarco servito da Sammarco. Il punto permette comunque ai ciociari di salire in testa alla classifica con 14 punti, a +1 sul trio Perugia-Palermo-Avellino. La formazione di Tesser sale invece a quota 9 punti.

La classifica:

Frosinone 14 punti; Perugia, Palermo e Avellino 13; Empoli e Carpi 11; Cittadella, Pescara, Venezia, Parma e Spezia 10; Bari, Brescia, Entella e Cremonese 9; Salernitana 8; Ascoli, Novara e Foggia 7; Ternana e Pro Vercelli 5; Cesena 4.