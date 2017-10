Il Novara di Corini si rilancia: battuto il Frosinone 2-1, frenata per i ciociari

Il Novara ferma il Frosinone e i laziali perdono l'occasione di volare in testa alla classifica in solitaria. I piemontesi si impongono 2-1 al 'Piola' sugli uomini di Longo nel posticipo dell'ottava giornata di Serie B e si rilanciano. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, il risultato si sblocca nella ripresa. Al 51' la squadra di Corini passa in vantaggio con Chajia che sfrutta un errore di Krajnc ed insacca con un gran destro

Al 65' il Novara raddoppia: sul cross di Moscati, Beghetto infila la propria porta nel tentativo di anticipare Chiosa. Gli ospiti hanno la forza di riaprire i giochi a quattro minuti dal termine, con Soddimo che batte direttamente da corner un non certo impeccabile Montipò. Ma la rimonta non si completa. Il Novara sale a 10 punti, il Frosinone subisce l'aggancio di Palermo ed Empoli.