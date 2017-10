Montalto ci prova, ma Bisoli aggancia la Ternana: il Brescia strappa l'1-1 nel recupero del Liberati

Ternana e Brescia hanno pareggiato 1-1 nella prosecuzione del match valido per la quinta giornata di Serie B. La partita, iniziata lo scorso 19 settembre, fu interrotta al 19' per maltempo. Al 'Liberati' c'è subito lavoro per il portiere degli umbri Bleve, impegnato da un destro di Furlan. Al 39' padroni di casa in vantaggio: la firma è quella di Montalto, che batte Minelli con una gran punizione.

Pochi minuti ed arriva il pari delle Rondinelle con Bisoli, che prima vede il suo colpo di testa, su cross di Furlan, fermato dal palo e poi insacca. Nella ripresa i ritmi si fanno meno intensi e nessuna delle due squadre trova il guizzo vincente. Montalto prova il mancino dalla distanza, Minelli c'è.

I lombardi si fanno poi vedere con un colpo di testa di Dall'Oglio. Chance quindi per i padroni di casa con Montalto che non sfrutta il cross di Tremolada. In virtù di questo risultato la Ternana sale a 6 restando in zona calda, il Brescia raggiunge quota 10.

La classifica:

Frosinone 14 punti; Perugia, Palermo e Avellino 13; Empoli e Carpi 11; Brescia Cittadella, Pescara, Venezia, Parma e Spezia 10; Bari, Entella e Cremonese 9; Salernitana 8; Ascoli, Novara e Foggia 7; Ternana 6; Pro Vercelli 5; Cesena 4.