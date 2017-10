Palermo-Frosinone 0-0, la Cremonese vince in 9 al 96'; Zeman corsaro a Parma

Ascoli-Venezia 3-3

Ascoli e Venezia si spartiscono la posta con un rocambolesco pareggio. La sfida del 'Dal Duca', valida per la nona giornata di Serie B, si conclude 3-3. Sono i lagunari a passare in vantaggio al 15' con Zigoni, che si inserisce sul traversone di Zampano ed insacca. In apertura di ripresa, arriva il pareggio dei marchigiani di Fiorin firmato da un sinistro dal limite di Carpani, servito da Bianchi (50'). Ascoli in avanti al 56' con Favilli che raccoglie il pallone di Clemenza e batte Audero dopo aver anticipato Modolo e Bruscagnin. La squadra di Inzaghi accorcia riporta i conti in equilibrio con Marsura che raccoglie la respinta di Lanni sul traversone di Falzerano (60'). Due minuti dopo, ancora Favilli sigla il nuovo vantaggio dei bianconeri ma con la complicità di Audero che sbaglia lo stop sul retropassaggio di Andelkovic e regala palla al numero 30 bianconero. Geijo fissa il risultato sul definitivo 3-3 segnando da distanza ravvicinata dopo il servizio di Bentivoglio (74'). Terzo pari consecutivo per l'Ascoli che sale a 9 punti a braccetto con Salernitana e Pro Vercelli, ma resta in zona caldissima, il Venezia sale a 14 punti, a -1 dal duo di testa Palermo-Frosinone.

Brescia-Novara 0-1

Il Novara espugna Brescia e rovina l'esordio di Marino sulla panchina delle Rondinelle. I piemontesi si impongono di misura al 'Rigamonti' (0-1) nell'incontro valido per la nona giornata di Serie B. Dopo un primo tempo avaro di emozioni la sfida si decide nella ripresa, dopo che il colpo di testa del neoentrato Caracciolo su cross di Martinelli centra il palo. Sfortunato il Brescia che incassa poco dopo la rete. A sbloccare il risultato è Di Mariano che, dopo il servizio di Da Cruz, con un gran destro in diagonale batte Minelli (69'). I padroni di casa chiudono in dieci per l'espulsione di Ferrante, per doppia ammonizione. Secondo successo consecutivo per il Novara che sale a 13 punti, i lombardi incassano la seconda sconfitta di fila e restano fermi a quota 10.

Carpi-Cesena 2-1

Il Carpi rialza la testa e riprende la corsa playoff. Reduci da due sconfitte, gli emiliani di Calabro si impongono sul Cesena fanalino di coda dell'ex Castori 2-1 al 'Cabassi' nell'incontro valido per la nona giornata di Serie B. Partenza sprint dei padroni di casa, a segno due volte nei primi 14': la firma, in entrambe le occasioni, è di Jelenic che prima insacca di piatto dopo l'assist di Nzola (3') e poi supera nuovamente Agliardi raccogliendo palla dopo un tiro svirgolato dal francese (14'). Alla mezz'ora bianconeri sfortunati con Jallow che vede il suo tentativo infrangersi sulla traversa. I romagnoli accorciano le distanze grazie ad un'autorete di Brosco al 93' ma non c'è più tempo per la rimonta. Il Carpi torna al successo che mancava da cinque giornate e sale a 14 punti, a -1 dal duo di testa formato da Palermo e Frosinone. Il Cesena, al sesto ko in campionato, resta fermo a quota 7.

Cittadella-Cremonese 1-2

La Cremonese espugna Cittadella e incassa tre punti utili a nutrire le speranze playoff. I lombardi di Tesser passano in extremis al 'Tombolato' (1-2) nell'incontro valido per la nona giornata di Serie B. Un successo ottenuto nonostante gli ospiti siano costretti a giocare dal 45' in dieci per l'espulsione di Renzetti. Eppure ad inizio ripresa è la Cremonese a passare in vantaggio con Claiton che segna in tuffo di testa sugli sviluppi della punizione di Perrulli (48'). I lombardi subiscono un'altra espulsione con il rosso sventolato ad Arini e i veneti vedono premiato l'assedio con il pareggio di Arrighini a segno con un preciso diagonale (81'). Ma in pieno recupero, arriva il gol-vittoria di Cavion servito da Brighenti sugli sviluppi di un contropiede (96'). Beffa per i padroni di casa.

Frosinone-Palermo 0-0

Non si fanno male Frosinone e Palermo nel big match della nona giornata di Serie B. Allo stadio 'Stirpe' finisce infatti 0-0: le due squadre restano così in testa alla classifica salendo a 15 punti ma rischiano di subire lunedì il sorpasso per mano dell'Empoli, di scena nel posticipo in casa dell'Entella. La prima occasione arriva al quarto d'ora, con Nestorovski che costringe Bardi al suo primo intervento di giornata. L'attaccante dei rosanero si conferma il più pericoloso dei suoi mancando da due passi la deviazione vincente al 38'. Nel finale di tempo palla gol importante anche per i ciociari, ma Rispoli si fa trovare pronto anticipato Ariaudo pronto a insaccare da distanza ravvicinata su cross di Dionisi. Grande equilibrio anche nella ripresa. Pomini è decisivo nel respingere il tiro cross velenoso di Soddimo al 20'. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere: il Palermo si vede annullato al 38' un gol di Rispoli, dalla parte opposta Ciofani spreca tutto da due passi.

Parma-Pescara 0-1

Stop interno per il Parma che dopo tre risultati utili di fila cade 1-0 in casa contro il Pescara. Decisiva la rete di Brugman a cinque minuti dalla fine che consente alla squadra di Zeman di riscattare la sconfitta dell'ultima giornata contro il Cittadella. Gli abruzzesi salgono così a 13 punti scavalcando proprio i ducali, che restano fermi a 11. Poco dopo il quarto d'ora i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Baraye, che si fa rimontare da Palazzi proprio al momento di battere a rete. Al 37' tentativo di tacco di Pettinari: Frattali si salva in qualche modo negando il vantaggio agli ospiti. Nella ripresa Pescara di nuovo aggressivo con Zampano, che in un paio di situazioni crea scompiglio nell'area di rigore emiliana. Il Parma si fa notare con un paio di tentativi di Dezi e Di Gaudio (Fiorillo è attento). Quando la gara sembra indirizzata verso lo 0-0, gli abruzzesi segnano il gol vittoria al 40' con Brugman, servito da Mancuso per il più facile dei gol. Inutile l'assedio finale della squadra di D'Aversa.

Pro Vercelli-Bari 2-2

La Pro Vercelli acciuffa in extremis il pareggio nel match casalingo contro il Bari a cui non basta la doppietta di Galano per portare via i tre punti dal 'Silvio Piola'. I piemontesi salgono così a 9 punti centrando il terzo risultato utile consecutivo, mentre i pugliesi avanzano a 13 ma mancano la ghiotta occasioni di portarsi in testa alla classifica. La prima emozione arriva al 7': Cissè tocca per Basha il cui destro a giro finisce sul palo. Si salvano i padroni di casa. La risposta dell'undici di Grassadonia non tarda ad arrivare, con Micai costretto a deviare in corner il tentativo potente di Firenze. Sul fronte opposto ci prova Improta in due occasioni. Al 30' la Pro passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa del Bari si dimentica di Castiglia che insacca in spaccata. In avvio di ripresa gli ospiti trovano subito il pareggio al termine di una bella azione corale. Basha vede l'inserimento di Tello che serve Galano, che da due passi non sbaglia pareggiando i conti. Le due squadre si affrontano a viso aperto e le occasioni fioccano. E' il centravanti dei pugliesi a trovare però la conclusione vincente al 32' con un imprendibile sinistro a giro. I piemontesi non si arrendono e in pieno recupero, al 49', Morra trova il 2-2 in mischia accompagnando con il petto la sfera già indirizzata verso la rete dal colpo di testa di Legati.

Ternana-Spezia 4-2

Vittoria scacciacrisi per la Ternana che ritrova un successo che mancava da cinque giornate battendo 4-2 tra le mura amiche lo Spezia, al secondo ko di fila. Con questi tre punti i rossoverdi agganciano in classifica a dieci punti proprio i liguri. Gara intensa e avvincente fin dal primo giro di lancette. Gli ospiti sbloccano il risultato già al 1' con il colpo di testa vincente di Marilungo. La Ternana prova a riorganizzarsi ma qualche minuto dopo incassa anche il raddoppio di Granoche, sempre di testa, su cross dalla destra di Vignali. I padroni di casa non demordono e al 20' accorciano le distanze con Albadoro, che al primo affondo pesca il jolly dal limite dell'area e sigla il 2-1. Al 35' il risultato è di nuovo in parità: Tremolada con una conclusione al volo corregge in rete il cross di Carretta, entrato a gara in corso, sporcato dal portiere. Nella ripresa lo Spezia va vicinissimo al 3-2 al 15' ma Marilungo, dopo una prima respinta di Plizzari, spedisce la sfera contro il palo. La Ternana ne approfitta e completa la rimonta ribaltando la partita con Angiulli, che beffa Saloni con una splendida traiettoria a giro. Gli ospiti si gettano in attacco alla ricerca del pareggio ma a due minuti dal termine subiscono la rete di testa di Montalto che chiude definitivamente la partita.