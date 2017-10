Venezia in vetta, il Novara passa a Palermo e quarto ko per il Perugia: Parma e Pescara ok

I risultati della decima giornata:

Cesena-Foggia 3-3

Palermo-Novara 0-2

Il Novara sbanca il 'Barbera' ed infligge la prima sconfitta in campionato al Palermo. I siciliani di Tedino si arrendono ai cinici piemontesi, trascinati dalla doppietta in 15' di Moscati (0-2) nell'incontro valido per la decima giornata di Serie B. La squadra del grande ex Corini conferma l'ottimo momento centrando il terzo successo consecutivo. Le reti nella ripresa: Moscati, servito da Da Cruz scappato a Cionek, sblocca il risultato al 57' con una gran conclusione dal limite. Al 70' il raddoppio, firmato ancora dal numero 23 della squadra ospite che, tutto solo, batte Pomini con un preciso diagonale da posizione defilata. Il Palermo resta fermo a quota 15 e viene scavalcato dal Novara che sale a 16.

Parma-Entella 3-1

Pescara-Avellino 2-1

La squadra di Zeman si impone 2-1 sugli irpini di Novellino all'Adriatico nell'incontro valido per la decima giornata di Serie B. E' Bidaoui a sbloccare il risultato al 22' con una gran giocata. Mancuso rimette i conti in equilibrio alla mezz'ora, sfruttando il suggerimento di Zampano autore di un bello spunto sulla destra. A firmare il gol vittoria all'82' è Pettinari, che batte Radu dopo aver deviato la palla di Mancuso a centro area. Sfortunato poco dopo l'Avellino che centra la traversa sul colpo di testa di D'Angelo. Il successo proietta gli abruzzesi a 16 punti, a -1 dal duo di testa Empoli-Venezia. Terzo ko consecutivo per l'Avellino che resta fermo a 13 punti.

Pro Vercelli-Carpi 0-0

Salernitana-Frosinone 1-1

Spezia-Perugia 4-2

Ternana-Ascoli 1-1

Ternana e Ascoli non si fanno male spartendosi la posta in palio nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie B. Al Liberati finisce infatti 1-1, con il botta e risposta nel quarto d'ora finale di partita. I marchigiani salgono così a 10 punti, infilando il quarto segno 'X' di fila, mentre gli umbri salgono a 11. I padroni di casa partono fortissimo e spaventano gli ospiti con due tentativi di Albadoro. L'undici di Fiorin si difende con ordine e tenta la prima sortita in area avversaria al 42' con una destro da fuori di Clemenza su cui Bleve fa buona guardia. Nella ripresa la Ternana continua a premere e crea due ghiotte opportunità con Albadoro e Montalto. La risposta dell'Ascoli non si fa attendere, ma Favilli sciupa sull'ottimo suggerimento di Clemenza. L'attaccante si riscatta qualche minuto più tardi, al 28', con un colpo di testa che supera Bleve al termine di un'azione convulsa. La Ternana non ci sta e pareggia subito i conti sei minuti dopo. Rosseti si dimentica di Montalto che con un colpo di testa firma l'1-1 finale.

Venezia-Empoli 1-0

Il Venezia supera nel finale l'Empoli e aggancia i toscani in vetta alla classifica del campionato di Serie B con 17 punti. Decisiva per i veneti la rete siglata al 42' della ripresa da Moreo, che consente alla squadra di Inzaghi di infilare il quarto risultato utile consecutivo e volare in testa. Prima palla gol al 9' sui piedi di Caputo, ma Audero si immola e manda in corner. La risposta dei padroni di casa è affidata al sinistro di Falzerano, che non trova però lo specchio della porta. Al 39' Caputo ci prova di nuovo da posizione favorevole: la sua conclusione viene disinnescata dal portiere. Nella ripresa il Venezia si fa vedere al 12' con Marsura, palla a lato di pochissimo. Gli ospiti continuano a premere e sfiorano il vantaggio prima con Bennacer poi con Krunic, ma nel finale a trovare il gol vittoria è la squadra di casa: l'Empoli è scoperto, Pinato avanza palla al piede e serve Moreo, che di destro trafigge Provedel. Inutile l'ultimo disperato tentativo in pieno recupero di Caputo. L'Empoli cade e viene agganciato dal Venezia.

La classifica:

Empoli e Venezia 17 punti; Cremonese, Bari, Frosinone, Pescara e Novara 16; Palermo e Carpi 15; Parma 14; Salernitana, Perugia, Cittadella, Avellino e Spezia 13; Entella 12; Ternana e Foggia 11; Pro Vercelli, Ascoli e Brescia 10; Cesena 8.

SEGUONO I REPORT...