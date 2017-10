Vittoria scacciacrisi del Brescia, Bari ko al Rigamonti; Caracciolo non tradisce mai

Il Brescia ha battuto per 2-1 il Bari nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. Un risultato ch consente alle Rondinelle di interrompere una serie di tre sconfitte di fila e allontanarsi dalle zone calde della classifica. Il Bari, invece, cade dopo tre risultati utili e fallisce l'obiettivo di issarsi da solo in vetta anche se solo per una notte.

Un gol per parte nel primo tempo, ma risultato che sta stretto ai padroni di casa. I ragazzi di Marino hanno espresso un gioco migliore sbloccando il vantaggio al 17' con un diagonale mancino di Caracciolo su assist in profondità di Ferrante.

Lo stesso Airone colpisce anche una traversa dopo il pareggio del Bari con Galano al 33' nell' unica sortita offensiva dei pugliesi. Nella ripresa il Brescia si riversa in attacco e al 54' trova il meritato gol vittoria con una deviazione di Capradossi su tiro cross dalla sinistra di Furlan. La squadra di Grosso prova a reagire, ma il Brescia si difende con ordine e porta a casa una preziosa vittoria.