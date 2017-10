Serie C, Modena c'è la svolta: Caliendo lascia, società passa ad Aldo Taddeo

Modena, 6 ott. (LaPresse) - "L'amministratore unico del Modena F.C. Antonio Caliendo ha dato le dimissioni da tutte le sue funzioni. La Word Promotion Company ha ceduto il pacchetto azionario del Modena Calcio ad Aldo Taddeo", imprenditore varesino. Lo si legge in una nota del Modena, squadra che milita in Serie C. "Ad Aldo Taddeo auguro un proficuo lavoro, e spero abbia più fortuna di me. Inoltre faccio i miei auguri alla squadra e ringrazio tutti i collaboratori della società", ha commentato Caliendo a conclusione della trattativa.