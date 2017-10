Serie C: Modena-Mestre, giudice assegna lo 0-3 a tavolino

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Il giudice sportivo di Serie C ha deciso la vittoria a tavolino del Mestre contro il Modena. Il match, valido per la sesta giornata Girone B di Serie C, non si è disputato. Il giudice, "letti gli atti ufficiali e rilevato - si legge nel comunicato - che la gara in oggetto non si è disputata per l’indisponibilità dell’impianto sportivo indicato dalla società Modena come destinato alla disputa delle proprie gare interne, accertata la responsabilità diretta della predetta società quale causa della mancata disputa della gara stessa delibera di infliggere alla società Modena la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Mestre".