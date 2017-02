Shanghai Sipg: ufficiale l'acquisto di Ricardo Carvalho

Shanghai (Cina), 15 feb. (LaPresse) - E' ufficiale: Ricardo Carvalho è un giocatore dello Shanghai Sipg. Il club cinese allenato da André Villas-Boas accoglie un altro portoghese, reduce dall'esperienza con il Monaco. "Siamo convinti che ha la capacità e l'esperienza per rafforzare la nostra difesa nella prossima stagione", il saluto dello Shanghai in una nota sul sito ufficiale. Il 38enne difensore campione d'Europa 2016 era svincolato. In carriera Carvalho ha vestito anche le maglie di Porto, Chelsea e Real Madrid. A Shanghai, il lusitano troverà un altro ex giocatore dei 'Blues', il brasiliano Oscar.