Sii brillante, abbi rispetto e sorridi sempre: i consigli di Zlatan Ibrahimovic per essere come lui

Chi non vorrebbe essere come Zlatan Ibrahimovic?

Avere la sua classe in campo, il suo fiuto del gol, la sua (grande) autostima e quella capacità sopraffina di essere ironico e saper far ridere.

Il Manchester United e il campione svedese hanno messo in atto una sorta di guida per tutti i tifosi di Ibra, che grazie a questi tips potranno diventare come il loro idolo..basta seguire queste semplici regole:

1. Sorridere

2. Godersi la vita

3. Non prenderti troppo sul serio

4. Allenati

5. Lavora sodo

6. Inventa uno sguardo da duro

7. Sii brillante

8. Prenditi cura della tua famiglia

9. Abbi rispetto e guadagnati rispetto

10. Sii fiducioso

Ibra da consigli che vanno ben oltre il solo voler somigliare a lui. Piccole perle di saggezza per una vita tranquilla e leggera, sempre col sorriso sulla faccia e che possano essere un mantra di tutti, un buon auspicio, la retta via per essere felici. Parola di Zlatan.