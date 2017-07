Sneijder: "La rescissione col Galatasaray? Scelta di Tudor, sono triste"

Nella giornata di ieri, Wesley Sneijder ha risolto il contratto che lo legava al Galatasaray e ora è ufficialmente svincolato. Al momento, il trequartista ex Inter e Real Madrid, 33 anni, non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Lo conferma lui stesso in un’intervista rilasciata a “Bein Sport”:

" Non ho ancora piani futuri. Andrò ad Amsterdam e da lì deciderò cosa farò. Al momento non ho nessun progetto, ma credo nelle mie qualità "

Prosegue il giocatore olandese, che non nasconde il dispiacere per l’addio al club di Istanbul, dove era approdato a gennaio 2013:

" Naturalmente mi sento triste, non è stato bello dire addio così. L’allenatore (Tudor, ndr) ha fatto la sua scelta, dicendo di non voler lavorare con me. Se un allenatore non vuole lavorare con te, allora devi cercare altro "

Per lasciare il Galatasary, Sneijder ha pagato di tasca propria 4,5 milioni alla società, la quale aveva emesso nelle scorse ore questo comunicato: “Sneijder ha rinunciato allo stipendio della stagione 2017/18 e inoltre, se dovesse giocare per un altro club turco nei prossimi tre anni, dovrebbe pagare una penale da 20 milioni di euro“. Dalle prime indiscrezioni, il suo futuro sembra essere in MLS: sulle sue tracce ci sarebbero il Los Angeles Galaxy e il Los Angeles FC, squadra che esordirà nel 2018. Molto difficile la pista Sampdoria.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)