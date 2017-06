VIDEO - Sneijder recordman per presenze con gli Oranje, alla ricerca di una piazza per ripartire

L’Olanda di Advocaat, alla terza avventura da ct della Nazionale, riparte dalle certezze, Sneijder e Robben. E se l’immagine della tornata di qualificazioni mondiali sarà quella di Lloris piccionato da centrocampo, c’è un altro giocatore che ha tagliato un nuovo record. E non ha intenzione di fermarsi.

Contro il piccolo Lussemburgo, schiantato 5-0, gli Oranje riscoprono il talento senza tempo di Robben e Sneijder. Quest’ultimo, in particolare, raggiunge quota 131 presenze in Nazionale, superando il record assoluto di Van Der Sar (che in un tweet si dice “orgoglioso, i record sono fatti per essere battuti”), infila il gol del 2-0 (non segnava da settembre), il 31° con gli arancioni, e festeggia il suo 33° compleanno. Si può desiderare di più? Sicuramente l’ex Inter arriverà al Mondiale di Russia 2018 con la maglia della sua Nazionale (se l’Olanda si qualificherà), poi deciderà se dedicarsi esclusivamente ai club ancora per qualche anno oppure rimanere un pilastro almeno fino agli Europei 2020.

Ma anche sul mercato il nome di Sneijder non è assente, segno che l’olandese non vuole chiudere la carriera in maniera mediocre con i turchi del Galatasaray. Roberto Mancini, fresco allenatore dello Zenit San Pietroburgo, avrebbe chiesto alla dirigenza proprio l’olandese come rinforzo decisivo sulla trequarti. L’offerta sarebbe di 5 milioni di euro, ma il club turco pretende il pagamento dell’intera clausola rescissoria, ossia 7,5 milioni.

Sneijder, 33 anni, è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax. Nel 2007 viene acquistato dal Real Madrid per 27 milioni, ma ritrovandosi ben presto seconda scelta. L’Inter se lo aggiudica nell’estate 2009 per 15 milioni, facendone un perno della squadra che l’anno dopo conquistò il Triplete con Mourinho. Nel gennaio 2013 è stato ceduto al Galatasaray per 7,5 milioni. Questa stagione ha realizzato 33 presenze e 5 gol. In carriera ha vinto tutto: 2 scudetti, 1 Coppa d’Olanda, 1 Supercoppa d’Olanda (Ajax); 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna (Real Madrid); 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions, 1 Mondiale per Club (Inter); 2 Liga turca, 3 Coppe di Turchia e 3 Supercoppe di Turchia (Galatasaray).

Stefano Francescato