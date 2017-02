Southampton: Caceres a un passo dalla firma

Martin Caceres è sempre più vicino al Southampton. Dopo essere stato accostato a diversi club in questi ultimi mesi, tra i quali anche Inter, Fiorentina, Milan e Crystal Palace, il difensore uruguaiano, svincolato dall'inizio di luglio, è pronto per un'esperienza in Premier League. Nelle scorse ore, anche a causa dell’infortunio di Aleix Vidal, si vociferava di un suo possibile ritorno al Barcellona, dove ha già militato nella stagione 2008/2009, vincendo tra l’altro Liga, Champions League e Coppa di Spagna. Tuttavia, la firma con la squadra guidata da Puel è in dirittura d’arrivo. La sua esperienza e la sua grinta saranno molto utili al Southampton, attualmente undicesimo in classifica alla pari di Burnley e Watford.