Southampton: Caceres verso la firma

Martin Caceres potrebbe ripartire dall'Inghilterra, precisamente dal Southampton. Secondo quanto riporta Sky Sports il difensore sta svolgendo le visite mediche con i 'Saints', che devono sostituire Virgil van Dijk, out due mesi per un infortunio alla caviglia. Nei giorni scorsi l'ex giocatore della Juventus è stato vicino al Milan, con cui non ha trovato l'accordo dopo aver superato i test fisici.