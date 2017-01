Southampton: colosso costruzioni cinesi acquista quote del club

Shanghai (Cina), 26 gen. (LaPresse/Reuters) - Il Southampton diventa l'ultima squadra di Premier League inglese ad attirare investimenti di capitali cinesi. Il colosso specializzato nella costruzione di impianti sportivi Lander Sports Development ha infatti annunciato l'acquisto di una parte delle quote del club. Lander, del cui interesse per il Southampton si vociferava già dall'anno scorso, ha comunicato in una dichiarazione alla borsa cinese Shenzhen Stock Exchang di aver firmato un accordo con il proprietario dei Saints Katharina Liebherr senza rivelare però ulteriori dettagli.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse