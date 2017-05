Spagna: Radamel Falcao e Fabio Coentrao indagati per evasione fiscale

Madrid (Spagna), 16 mag. (LaPresse/Reuters) - La procura di Madrid ha aperto una indagine nei confronti dei calciatori Radamel Falcao e Fabio Coentrao, accusati di aver nascosto al fisco quasi 7.000.000 euro ($7.700.000) tra il 2012 e il 2014. L'ex attaccante colombiano dell'Atletico de Madrid è accusato di non aver dichiarato introiti per circa 5.600.000 euro di diritti d'immagine. Il portoghese Coentrao, ex Real Madrid, non avrebbe dichiarato quasi 1.300.000 euro sempre di diritti d'immagine. Entrambi i giocatori militano ora nel Monaco. Real e Atletico Madrid al momento non hanno rilasciato commenti.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse