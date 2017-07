Spagna: Villar si dimette dagli incarichi di FIFA e UEFA, ma non dalla Federcalcio

Ángel María Villar si è dimesso dai suoi incarichi di vice-presidente di FIFA e UEFA. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il numero 1 della Federcalcio Spagnola ha presentato lo scorso mercoledì una lettera dimettendosi con effetto immediato dall’incarico di vice-presidente e membro del Comitato Esecutivo della UEFA. Il presidente Aleksander Ceferin ha accettato la richiesta, ringraziando Villar per il lavoro svolto in tutti questi anni (dal 1992). La stessa lettera è stata poi inviata (ed accettata) alla FIFA. Villar, però, non si è ancora dimesso dalla Federcalcio Spagnola, nonostante attualmente si trovi in carcere. Il basco era stato infatti arrestato lo scorso 18 luglio con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’operazione ‘Soule’. Due giorni dopo poi, il giudice aveva accolto la richiesta del fisco predisponendo, per Villar e suo figlio Gorka, il carcere senza cauzione.