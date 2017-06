Spal, colpo a sorpresa, quasi fatta per Paloschi

Un corteggiamento che sembrava impossibile quello della Spal nei confronti di Alberto Paloschi che nei giorni scorsi sembrava ad un passo dal ritorno al Chievo. Ora l’attacante in cima alla lista di quelli richiesti da Semplici sarebbe ad un passo dal vestire biancoazzurro. L’incontro tra il ds della Spal Vagnati e l’agente del calciatore Mattioli sarebbe stato estremamente positivo per il club biancoazzurro, e non ci sarebbe nessun ostacolo al buon esito della trattativa. Il Chievo d’altra parte non vuole mollare il calciatore che alla fine avrebbe preferito la Spal, proprio alla società scaligera, dove aveva militato per cinque stagioni collezionando 144 presenze, realizzando 42 gol. Il Chievo cerca di fare pressione all’Atalanta con la quale ha un accordo ma in questi casi rileva solo la volontà del calciatore Paloschi sarebbe un tassello importantissimo per l’attacco della Spal che dovrà cercare di reggere all’urto del salto di categoria, cercando una salvezza che impreziosirebbe ancora di più il miracolo compiuto nella stagione appena conclusa.

A cura di Lorenzo Giardini