Spalletti: "Abbiamo fatto buon lavoro, è tornata la voglia di Inter a tutti"

"Abbiamo fatto un buon lavoro e cominciato a regionale su quello che dovrà essere un po' l'atteggiamento da avere. Ora bisogna continuare". Così Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, al ritorno dalla tourné asiatica. "E' stato un torneo massacrante dal punto di vista fisico", ha spiegato il tecnico ai cronisti a Malpensa. "Il risultato più importante è che non si sia fatto male nessuno, perché giocare ogni due giorni così... noi guardiamo il risultato e le prestazioni, si commenta quello, ma ci sono giocatori che devono pedalare forte e diventa anche rischioso".

" Se la tournée ha fatto tornare la voglia di Inter a Perisic? L'ha fatta venire a tutti. Hanno giocato da squadra e si sono comportati da squadra e hanno avuto delle soddisfazioni da squadra, perché aldilà delle vittorie la palla in determinati momenti delle partite ha viaggiato a velocità alta, anche con qualità e anche con bellissimi gol. Questo fa crescere la voglia di Inter a tutti "

Sul futuro di Jovetic, che ha espresso la volontà di rimanere: "Secondo me possono restare tutti, bisogna vedere quella che è la loro intenzione, perché poi oltre alla voglia di evidenziare le proprie qualità ci deve essere la disponibilità a far parte di una squadra. A volte nel non protagonismo uno perde un po' quelle che sono le sue qualità". "Per Sabatini sarò io a fare la differenza? Sabatini e una persona intelligente e fa bene il suo lavoro, il mio lavoro è rimanere il più nascosto possibile. I protagonisti sono i giocatori", ha concluso Spalletti.