Spalletti ad Appiano Gentile: incontro con i vertici societari dell'Inter

E' ormai imminente la firma del contratto con l'Inter per il nuovo allenatore Luciano Spalletti. Dopo il viaggio in Cina e il rientro in Italia, è in corso un incontro fra l'ex tecnico della Roma e alcuni top manager della squadra nerazzurra. Il faccia a faccia si starebbe tenendo nel centro sportivo Suning di Appiano Gentile.