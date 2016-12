Spalletti: "Il Natale della Roma è sereno: il gruppo mi segue"

Roma, 23 dic. (LaPresse) - La prestazione di ieri è stato un passo avanti dal punto di vista della maturità, della determinazione. Partite come quelle contro la Juve si possono sbagliare, quelle con Empoli e Cagliari bisogna portarle a casa". Il tecnico della Roma Luciano Spalletti ha elogiato la sua squadra all'indomani del successo ottenuto contro il Chievo. "Ci vuole la personalità di prendersele, di passare sopra all'avversario anche se gli altri sono organizzati - ha proseguito in un'intervista ai microfoni di Roma Radio - In certe partite bisogna dire: io questa la vinco e non ci sono discussioni" "E' un bel Natale, perché ieri c'è stato uno stadio festante, abbiamo giocato una buona partita, abbiamo lavorato nella maniera corretta. Che poi era il succo di quanto ci siamo detti dopo Torino - ha proseguito l'ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo - Ci siamo detti di non farci travolgere dalla sconfitta, perché non si doveva buttare via tutto. E infatti è stato così. Oggi è tutto l'opposto di quello che ti poteva sembrare otto giorni fa. E nel calcio spesso succede così. Il gruppo me lo sento vicino. Lo abbiamo scelto, ci fidiamo di loro. Tutti hanno un valore importante per la squadra e quindi si va avanti per la strada scelta, non si cambia per una giocata sbagliata".

Video - Edin Dzeko, il cannoniere ritrovato che si è preso la Roma 01:05