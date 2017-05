Spalletti: "Secondo posto fallimentare? Lo dice chi è contro la Roma"

" Probabilmente avremmo potuto fare meglio, nell'arco della stagione, ma significa quasi vincerle tutte e non è facile: la Roma ha fatto il suo dovere, specialmente in campionato, e non ha da recriminarsi nulla. Solo chi è contro la Roma pensa che arrivare secondi sia fallimentare. Volete che vi faccia l'elenco delle squadre che, in Europa, non arrivano nemmeno seconde? "

E' questo il bilancio di Luciano Spalletti a una giornata dal termine della Serie A dopo la rocambolesca vittoria ottenuta contro il Chievo. "Si può dire che questa squadra a volte sbanda, ma fuori strada non finisce mai. Anche se sarebbe meglio non sbandare, perché può anche capitare che la tensione salga e le giocate a cui siamo abituati non riescano più - ha proseguito ai microfoni di Premium Sport l'allenatore dei giallorossi analizzando la gara - Il Chievo ha fatto un grande partita, specialmente in fase offensiva è una delle squadre allenate meglio e con i sincronismi più efficaci".

A proposito del proprio futuro Spalletti ha ammesso che "non è vero che alcune mie dichiarazioni possano far pensare a una permanenza a Roma e altre a un addio: bisogna solo collocarle nei tempi in cui sono state pronunciate - ha spiegato - Dzeko è una persona straordinaria: ha sofferto quando non riusciva a segnare, pativa il fatto di essere attaccato, a volte gratuitamente. Ma la sua qualità è uscita e ha dimostrato quanto sia un attaccante completo, che ha tutto: può giocare in qualsiasi squadra. Voci sulla cessione di El Shaarawy? Ha fatto un campionato eccezionale, rispondendo alla grande ogni volta che è stato chiamato in causa", ha concluso il tecnico della Roma.

El Shaarawy: "Bravi noi a reagire"

"Sono partiti molto forti, aggressivi, sapevamo che era una partita molto difficile. Pressavano alti, sono stati bravi anche a sfruttare le occasioni. Soprattutto nel secondo gol siamo stati disattenti sul cross, non avevamo fatto coperture adeguate. Però la cosa importante è che siamo riusciti a reagire. Siamo andati due volte in svantaggio e siamo stati bravi a ribaltare il risultato. Quella era la cosa più importante, quindi siamo contenti". L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il rocambolesco successo ottenuto contro il Chievo (5-3). "Abbiamo anche chiuso la partita nel migliore dei modi, quindi siamo molto soddisfatti. Adesso pensiamo al Genoa e a tenerci la seconda posizione", ha aggiunto il 'Faraone', tra i migliori grazie a una doppietta. "Uno dei momenti più brillanti? Sì, perché anche a livello generale, non solo calcistico, a livello psicologico. E questa è una cosa molto importante. È un momento molto speciale per me, spero che continui e spero che arrivi anche la Nazionale a questo punto perché è una cosa a cui tengo molto. Ma adesso pensiamo al Genoa perché la seconda posizione per noi sarebbe veramente un traguardo importantissimo".

A proposito della capolista Juventus, distante ora un punto, l'ex giocatore del Milan ha ammesso "vediamo cosa farà, certamente farà il massimo per vincere lo scudetto perché avrà la possibilità di farlo in casa. Noi aspettiamo, aspettiamo anche di vedere cosa fa il Napoli - ha spiegato Per noi era importante vincere stasera e tenerci sempre a un punto dal Napoli, che era la cosa più importante. L'ovazione per Totti? Ci esaltiamo anche noi in panchina perché è veramente un giocatore straordinario, una persona fantastica e quindi siamo veramente contenti di averlo come compagno di squadra. È un onore poter giocare insieme a lui", ha concluso l'attaccante giallorosso.