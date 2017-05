Stagione finita per De Sciglio, emergenza in difesa per il Milan

Finisce nel peggiore dei modi la stagione di De Sciglio al Milan. Non solo i fischi di San Siro nelle ultime apparizioni casalinghe, non solo i risultati negativi; ora anche un infortunio che chiude anticipatamente la sua stagione. Il difensore rossonero era uscito nel finale di gara contro l’Atalanta, non per una scelta di Montella di inserire in extremis Vangioni per tentare l’assalto finale, ma per un problema muscolare.

Dopo gli esami svolti nella mattinata di lunedì si è evidenziato una lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra e verrà rivalutato fra due settimane, a campionato - però - concluso.

" AC Milan comunica che Mattia De Sciglio si è sottoposto oggi a esami medici che hanno evidenziato una lesione al muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Il calciatore verrà rivalutato tra due settimane "

Finale di stagione in emergenza in difesa, quindi, per Montella che dovrà fare a meno anche del classe ’92 dopo gli infortuni nelle settimane precedenti di Abate, Antonelli e le condizioni precarie di Calabria e Romagnoli.