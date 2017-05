Stampa Gb: anche Southampton e West Ham su Ranieri

Non c'è solo il Nizza sulle tracce di Claudio Ranieri. Il club francese pensa al tecnico romano come sostituto in caso di partenza, molto probabile, di Favre destinato al Borussia Dortmund. Ranieri però ha molti club che lo corteggiano in Inghilterra, dove è ancora fresco il ricordo dell'impresa realizzata con il Leicester. Stando al 'Mirror', starebbero pensando a lui Southampton e West Ham. E proprio la Premier League, secondo il tabloid, è la destinazione preferita dell'ex tecnico delle Foxes e del Chelsea.