Storari al Milan e Gabriel al Cagliari: ora è ufficiale

Sembrava non se ne facesse più nulla, poi tutto è tornato in ordine dopo l’incontro di ieri sera a Milano tra Galliani e Capozucca: lo scambio tra portieri Gabriel-Storari è diventato ufficiale. Il portiere pisano classe 1977 diventerà il nuovo vice di Gigio Donnarumma, che è di ben 22 anni più giovane, mentre il brasiliano del 1992 andrà a trovare spazio e minuti a Cagliari. I due portieri hanno svolto le visite mediche alla clinica Madonnina quasi in contemporanea.

"A Cagliari non mi volevano più"

Il 40enne Storari torna al Milan per la terza volta nella sua carriera, a dieci anni dalla prima volta, che fu nel 2007. L’addio a Cagliari, dopo il rapporto incrinato con la tifoseria e con l’ambiente, era diventato praticamente inevitabile. Al suo arrivo a Linate, Storari ha commentato così l’operazione: “A Cagliari ho fatto tutto ciò che andava fatto e mi spiace sia andata così. La possibilità di tornare al Milan è nata quasi per caso: Gabriel voleva giocare, a Cagliari non mi volevano più. Non pensavo di tornare al Milan ma ora sono pronto per questa nuova avventura”. Appunti anche su Donnarumma, a cui farà da vice e forse anche da chioccia: “Gigio sta sorprendendo tutti, ha un grande futuro davanti”. In previsione della cessione in prestito secco per 6 mesi in Sardegna, Gabriel ha rinnovato con il Milan fino al 2019 (l’accordo precedente sarebbe scaduto nel 2018).

Altro prestito per Gabriel

Il portiere brasiliano, al Milan dal luglio 2012, andrà via nuovamente in prestito, perché l'esplosione di Donnarumma gli ha chiuso tutti gli spazi in rossonero. Dopo Carpi e Napoli, altro prestito per il portiere brasiliano che va alla ricerca di una consacrazione definitiva.

