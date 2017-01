Calcio, stampa francese: Tianjin di Cannavaro sulle tracce di Falcao

Torino, 16 gen. (LaPresse) - Sempre a caccia di un centravanti di alto livello, il Tianjin Quanjia allenato da Fabio Cannavaro avrebbe messo gli occhi anche su Radamel Falcao. Secondo l'Equipe, il club cinese già in estate aveva offerto 50 milioni di euro per il bomber colombiano del Monaco e la risposta era stata negativa. Viste le difficoltà di arrivare a Kalinic e Diego Costa, il Tianjin sarebbe tornato alla carica per Falcao alzando l'offerta a 60 milioni.