VIDEO - Show di Pato: prima il gol spettacolare, poi le lacrime

Una rete tanto spettacolare quanto pesante. Alexandre Pato torna a far parlare di sé direttamente dalla Cina, dove ora milita nel Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. L’ex milanista ha segnato una rete davvero spettacolare nel 4-3 con cui i suoi hanno regolato il Guangzhou Evergrande di Felipao Scolari. E, dopo il settimo gol da quando è in Cina, è scoppiato in lacrime.

